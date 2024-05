Playoffs de basquete, Virtus Tortona 92-63, Bologna nas semifinais

O Virtus derrota o Tortona na quinta partida e alcança a 150ª vitória nas eliminatórias (atrás apenas do Milan com 205). Na Arena Virtus-Segafredo, a partida terminou com placar de 92 a 63 para os donos da casa, liderados por Shengelia (22 pontos). A partida semifinal do Bolonha contra Veneza começará na noite de sexta-feira sob duas torres.

detalhes – O jogo que te faz chorar desde o início. O Bologna aproveita bastante o jogo interno e aproveita a linha. Tortona tem um bom desempenho no ataque de rebotes e na exploração de transições. Os homens do Banshee, tão determinados, continuam a preferir jogar debaixo da faca (também graças à defesa de Bertram) e estão a ganhar flexibilidade na construção de posses de ataque. Os piemonteses sofrem com chutes de longa distância, com exceção de Baldasso (3/5 de 3 aos 20 minutos e 9 pontos) e não demonstram sensibilidade nos lances livres (4/10). No longo intervalo o placar estava 46-35 a favor de Segafredo. A equipa da casa demonstrou maior interacção na gestão dos detalhes do jogo, o que ficou demonstrado pela sua energia no ataque às bolas soltas.

especialização – Depois que o Tortona assumiu a liderança no início do segundo tempo, os Black Vs começaram a encontrar continuidade além do arco. Os anfitriões marcaram alguns hat-tricks com Belinelli e um com Cordinier e tentaram a primeira fuga real do jogo. O nível defensivo dos bianconeri também subiu, impedindo que o ataque de Di Rafael encontrasse ritmo e voltasse ao jogo. No último quarto o Bologna se espalha e fecha a partida. A equipe do Bolonha chega ao Rier Venezia nas semifinais. READ "Ele é o jogador italiano mais forte."

Virtus Bolonha: Shengelia 22, Belinelli 15, Bagula 13