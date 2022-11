Mubasher FC Porto – Atlético de Madrid: 2-0 Campeão 2022/2023. viva a partida

Onde jogar o jogo: Estádio: Estádio do Dragão

Cidade: Porto

Capacidade: 50.431 espectadores17:38

Esquadrões anunciados e jogadores prontos17:38

A primeira metade começa.18:46

3′ Axel Witsel (Atlético Madrid) sofre uma falta no seu meio-campo.18:48

3′ Falso por Evanelson (Porto).18:48

3′ Esquina, Atlético de Madrid. contra Ivan Marcano.18:49

4′ Uma tentativa fracassada. Mehdi Tarimi (FC Porto) finalização com o pé direito do lado esquerdo da área. Com a ajuda de Galeno.18:49

5′ Uma tentativa fracassada. Evanelson (FC Porto) finalização com o pé direito do lado direito da área. Com a ajuda de Pepe Aquino.18:51

5′ Objetivos! Porto 1, Atlético Madrid 0. Mehdi Taremi (Porto) acerta com o pé direito de muito perto do centro da baliza. Com a ajuda de Evanelson.18:51

9′ Erro de Saúl Ñíguez (Atlético de Madrid).18:54

9′ Evanelson (Porto) sofre uma falta no seu meio-campo.18:54

13′ Tiro salvo. Galeano (FC Porto) finalização com o pé esquerdo é defendida no centro da área no canto inferior direito. Assistência de Mehdi Tarmi.18:59

13′ Esquina, Clube Porto. contra Jan Oblak.18:59

14′ João Félix (Atlético de Madrid) ganhou com um pontapé livre no seu meio-campo.18:59

14′ Falha de Fabio Cardoso (Porto).18:59

15′ Axel Witsel (Atlético Madrid) sofre uma falta no seu meio-campo.19:00

15′ Falha de Mehdi Tarimi (Porto).19:00

19′ Falta de Marko Grujic (Porto).19:04

19′ Falta de Marko Grujic (Porto).19:04

19′ Rodrigo de Paul (Atlético Madrid) sofre uma falta no seu meio-campo.19:04

20′ Erro de Galeno (Porto).19:05

20′ Stefan Savic (Atlético Madrid) sofre uma falta no seu meio-campo.19:05

21′ Uma tentativa fracassada. João Félix (Atletico Madrid) falha um cabeceamento do meio da área à direita. Assistência de Stefan Savic com um passe cruzado.19:06

23′ Esquina, Atlético de Madrid. contra Galeno.19:08

23′ Bala rejeitada. Rodrigo de Paul (Atlético Madrid) remata com o pé direito de fora da área.19:08

23′ Fora de jogo. Rodrigo de Paul tenta um passe direto, mas Angel Correa fica impedido.19:09

24′ Objetivos! Porto 2, Atlético Madrid 0. Stephen Ostaccio (Porto) finalização com o pé direito do meio da área no canto inferior esquerdo. Com a ajuda de Galeno.19:10

28′ Esquina, Clube Porto. Contra ele está José Giménez.19:14

32′ Tiro salvo. Rodrigo de Paul (Atletico Madrid) finalização com o pé direito de fora da área no lado direito do gol. Assistência de Nahuel Molina.19:17

33′ Uma tentativa fracassada. Jose Gimenez (Atletico Madrid) finalização com o pé direito de fora da área. Assistência de Axel Witsel.19:18

33′ Evanelson (Porto) sofre uma falta no seu meio-campo.19:19

33′ Falta de Reinildo (Atlético de Madrid).19:19

35′ Fora de jogo. João Félix tenta um passe em profundidade, mas Antoine Griezmann é apanhado em fora-de-jogo.19:20

36′ Falta de Marko Grujic (Porto).19:21

36′ João Félix (Atlético de Madrid) ganhou com uma cobrança de falta no meio-campo ofensivo.19:21

37′ Tiro salvo. Otavio (FC Porto) finalização com o pé direito do lado direito da área. Assistência de Mehdi Tarmi.19:22

39′ Falta de Marko Grujic (Porto).19:24

39′ Ángel Correa (Atlético Madrid) sofre uma falta no seu meio-campo.19:24

39′ Marko Grujic (FC Porto) recebeu cartão amarelo por uma entrada perigosa.19:24

40′ Bala rejeitada. Angel Correa (Atlético de Madrid) chutou com o pé direito do flanco direito da área. Assistência de Nahuel Molina com Salib.19:26

42′ Bala rejeitada. O remate de pé direito de Marko Grujic (Porto) foi bloqueado de fora da área. Com a ajuda de Evanelson.19:27

42′ Esquina, Clube Porto. Contra por Ángel Correa.19:27

42′ Reinildo (Atlético de Madrid) recebe cartão amarelo por uma entrada perigosa.19:27

45′ Falha de Mehdi Tarimi (Porto).19:31

45′ Rodrigo de Paul (Atlético Madrid) sofre uma falta no seu meio-campo.19:31