Redes brancas com Sevilha para meninos Mourinho

Roma, outro empate em Portugal: gols brancos com o Sevilla para os meninos de Mourinho

Henrikh Mkhitaryan, fotografia de Antonio Friuli

Outro sorteio para Roma Durante a sua digressão por Portugal no Algarve de Faro. Depois de 1-1 contra o Porto, os filhos de Mourinho também empataram Sevilha Em outro teste muito convincente. 0-0 na presença do clube espanhol liderado por Lopetegui no final de um jogo nada excitante disputado com ritmos flutuantes. Mais chances para os espanhóis no primeiro tempo, no segundo tempo melhor que os giallorossi, que também se mantiveram na superioridade numérica.

Relatório de cartas e pontuações

História da partida – No primeiro tempo, a largada foi toda em Sevilha e várias vezes consecutivas. Ocampos coordena e após três minutos preocupa Fuzzato. O goleiro Giallorossi também é o protagonista após alguns minutos com um desarme no chute de Inseri e, na final, os filhos de Mourinho tornaram-se perigosos com Mkhitaryan, que tem a oportunidade mais importante, mas é fraco nos chutes e foi rejeitado pouco antes disso. Separator, cabeceamento de Kumbula no desenvolvimento de um pontapé de canto e a bola termina com um sopro. Na segunda parte, a Roma também mudou de cara graças às entradas de Pellegrini, Dzeko e Zaniolo. Este último é o protagonista direto da sensacional expulsão de Gudelj, que vê o segundo cartão amarelo em poucos minutos por falta sobre o poderoso meio-campista Giallorossi e é expulso. Os últimos 25 minutos são de superioridade numérica do Capitolino, mas os ritmos caem por conta do calor e na final não há chances reais de abrir o placar.