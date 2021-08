Olimpíadas ao vivo: Jacobs na história, final dos 100m e recorde europeu! Quartas-de-final de basquete, Itália e França. Agora existe um Tamberi | primeira página

O nono dia de competição nas Olimpíadas de Tóquio. Calcomercato.com informa em tempo real todas as principais atualizações do dia.

basquete masculinoA França enfrentará a Itália nas quartas-de-final, partida marcada para terça-feira, às 10h20, na Itália. Quem passar a rodada entre França e Itália enfrentará o vencedor da Eslovênia e da Alemanha. Do outro lado do tabuleiro estão Austrália, Argentina, Team EUA e Espanha.

100 m com barreiras feminino: Chega ao quarto lugar e não chega à final, mas Luminosa Pogliolo sorri mesmo assim. Ele fecha às 12 “75, que é um novo recorde italiano.

100 metros de pisos masculinos: Jacobs Sim, ele está na final! Pela primeira vez, um atleta italiano chega à final dos 100 metros. Jacobs terminou em terceiro nas semifinais com um 9 “84, também estabelecendo o recorde europeu. Final às 14.50. Na frente de Jacobs está o chinês Su Bingtian (recorde asiático com 9 “83) e o americano Ronnie Baker ao mesmo tempo (9” 83).

100 metros de pisos masculinos: Nenhuma final para Filippo Torto, que terminou a semifinal em sétimo em 10 “16. Primeiro Hughes da Grã-Bretanha em 9” 98 à frente de Adegoke da Nigéria.

100 metros de pisos masculinos: No início das semifinais, os dois melhores passes de cada semifinal e os dois melhores passes. Depende de Jacobs e Torto.

salto em altura dos homens: A final começa com Gianmarco Tampere.

basquete masculino: A Eslovênia venceu a Espanha por 95-87 e conclui oficialmente a fase de grupos do torneio. As oito eliminatórias são divididas em dois grupos: no primeiro grupo, os três vencedores dos grupos (França, Austrália e Eslovênia) e Team EUA (segundo melhor segundo); Na segunda divisão, Itália e Espanha (segunda) com Alemanha e Argentina (terceiro lugar). Ao se organizar, não é possível encontrar as seleções que se enfrentaram na fase de grupos no trimestre, nem a equipe dos EUA conquistar os terceiros melhores Alemanha e Argentina. Assim, a Itália pode encontrar nas quartas de final (marcada para terça-feira a partir de 3 na Itália) uma partida entre França, Eslovênia e equipe dos EUA.

tênis masculinoMedalha de ouro para o alemão Alexander Zverev, que derrotou a russa Karen Khachanov por 6-3-6-1 na final.

Voleibol masculinoMesmo sem Giannelli e Zaytsev e com muitas manobras, a Itália venceu a Venezuela por 3 a 0 (25-22, 25-15, 25-17) no último jogo do grupo e espera o empate.

AtletismoE as finais e semifinais hoje: Esperando pelas finais de atletismo hoje. Às 12h20 Gianmarco Tampere para a final do salto em altura, às 12h15 cabe a Lamont Marcel Jacobs e Filippo Torto nas semifinais do plano de 100 metros (final possível às 14,50), nas semifinais aos 12,45. 100 metros com barreiras feminino com Luminosa Pogliolo, na semifinal 14.05 dos 400 metros com barreiras masculinos com Alessandro Sibelio.

Basquete masculino: Argentina é o último time a vencer as quartas de final, 97-77 contra o Japão.

Pluma: O casal azul Ruggero Tita-Caterina Banti já tem certeza de uma medalha, pelo menos de prata. A medalha de ouro será concedida na terça-feira, apenas os britânicos podem desafiar a Itália pelo título de campeão.

corpo livreA americana Simone Biles não participará da final amanhã, pois perderá a partida contra a italiana Vanessa Ferrari.

golfe masculino: Renato Baratore fecha a quarta volta aos 67 e termina com -9, longe da área de medalhas.

Esgrima, equipe masculina de florete: A Itália foi eliminada nas quartas-de-final, o Japão venceu por 45-43 e se dirigiu à final contra a França. Os azzurri venceram o Egito por 45-30 e foram à final para terminar em quinto. O encontro com a Alemanha foi posteriormente cancelado devido a um problema físico com um jogador alemão, pelo que a Itália terminou em quinto.

Natação, 4 x 100 masculino misto: grande conquista para o Quarteto Italiano, chegada histórica ao bronze. Thomas Ciccone (novamente a 52 “52) terminou do seu lado, assim como Niccol Martinini (sapo a 58” 11), Federico Bordisso manteve o terceiro (borboleta a 51 “07) e Alessandro Merisi encerrou a ação (estilo livre a 47 “47).). 3ª medalha no revezamento italiano nos Jogos, ambos no estilo livre: 4×200 em Atenas 2004 (bronze) e 4×100 aqui em Tóquio, prata com Miressi e Ceccon). Ouro para os americanos Dressel (recorde mundial 3’26 “79), à frente da Grã-Bretanha (recorde europeu 3’27” 51) e bronze da Itália (3’29 “17). O recorde de medalhas (6) para a natação é italiano.

Atletismo, martelo feminino: Sarah Fantini venceu a final com uma pontuação de 71,68 no primeiro grupo de qualificação. Décima segunda, com margem de 88 cm nos primeiros saltos.

Pisos de atletismo masculino de 400 m: David Rey se classificou para as semifinais, o quarto dos seis a se recuperar depois de desligar sua bateria em quinto. Exceto Eduardo Scotti.

Natação mista 4 x 100 mulheres: A Final Feminina da Itália termina em sexto, a última corrida olímpica de sua carreira para Federica Pellegrini, que nadou no intervalo final.

Natação, 1500 m livres masculinos: quarto lugar de Gregorio Paltrinieri (“Eu dei tudo”). A medalha de ouro para o americano Finky, a prata para o ucraniano Mikhailo Romanchuk e o bronze para o alemão Florian Willbrück.

50 m livres masculino: Nada faz Lorenzo Zazzeri, que fecha na sétima da pista 1. Ele foi para o americano Caleb Dressel (21 “07), prata para o francês Florent Manaudou (21” 56) e bronze para o brasileiro Bruno Fratos, de ascendência friuliana (21 “57) )