notícias de 28 de junho

Terça-feira, 28 de junho, foi outro dia de intensas negociações no mercado de transferências. Série A italiana, Série B e ligas estrangeiras: Todas as notícias oficiais e notícias do mercado de transferências.

Milão

em casa Milão hoje foi dia Origem. O atacante belga, após desembarcar em Milão na segunda-feira, passou por exames médicos hoje e assinou contrato com os rossoneri. O objetivo é ir cada vez mais longe Renato Sanches. O médio português prometeu a si mesmo Campus e tudo Paris Saint Germain Seu futuro deve estar na França. Sempre como uma espátula Ziyech do Chelsea.

Lado de dentro

Duas inovações importantes em casa Inter: Os exames médicos estão marcados para amanhã (quarta-feira, 29 de junho) Romelu Lukaku E a Cristiano Aslani. O primeiro vem com um empréstimo caro de 8 milhões mais bônus. O segundo, por outro lado, é um empréstimo pesado de 4 milhões mais um resgate de 10 e um empréstimo para jovens Satriano. para Matthias vicino, Quem tem contrato vencido com os Nerazzurri, solicitando informações sobre Marselha.

Juventus

Desenvolvimentos nas negociações Maria quem se aproxima Juventus. O extremo argentino deverá ganhar quase 6 milhões de euros. Sua eventual chegada não impediria a chegada de outro estranho. lá Juventus Anunciamos os novos treinadores sub 23 e sub 19. Massimo ele acende Ele é o novo treinador de sub-23, enquanto o banco de sub-19 foi atribuído a Paulo Montero. Reunião com Palermo para um futuro Bronori. Não houve menção ao jovem em vez disso rã, O agente dos jogadores Stimperini também confirmou. Desenvolvimentos também chegando Dragocina, O defensor pode ir Génova por 5,5 milhões.

Lácio

lá Lácio funciona com Verona Para trazer o meio-campista para Roma Aqui. Para o ataque, o jovem espanhol Mario Mahboub Gela.

Atalanta

lentidão na negociação para comprar Ederson de Salerno. A chegada do meio-campista não é muito cedo, mas o negócio ainda não está fechado.

Nápoles

o Chelsea Procurando um defensor depois de sair Rudiger. atras do Skriniar e de Ligt O London Club também pensa Coulibaly. Renovações mérito e o jovem zerbin, Que jogou ano passado emprestado ao Frosinone.

Roma

Francês para fora branco, Nos canhões estão os austríacos Lask Linz. Continua esperando a resposta de Lil para Selleck.

Fiorentina

atacante Real Madrid Jovic Um passo adiante. O sérvio será emprestado diretamente do Brancos. Ele provavelmente chegará a Florença na próxima semana para exames médicos. Aguardando uma resposta de mandrágora, Viola fez uma oferta mais alta que o Torino, mas o negócio está longe de terminar.

Monza

o Monza chegou a um acordo com Cagliari para comprar Carbone. O jovem defensor se muda para a Lombardia por 4 milhões mais 1 bônus. O jogador vai assinar um contrato de 5 anos. acordo com Verona por casa de campo, Agora você tem que encontrar o acordo com o jogador, que também o segue Lácio e Nápoles. Adriano Galiani Ele afirmou que em poucos dias receberia a resposta de Stefano sentidos. O acordo com a Inter para emprestar o jogador já está em vigor há dias, só que sim falta o jogador final para o êxito das negociações. Nos próximos dias haverá uma entrevista com Pescara O jovem goleiro Alessandro Sorrentino. Pode ser comprado e emprestado a Pescara.

Turim

o Turim formalizou a libertação de Pietro Pellegri de Mônaco. O atacante nascido em 2001 é oficialmente um jogador de granadas. O touro continua a insistir mandrágora E ele quer fazer uma dupla passagem Fiorentina. Bomb Club está tentando tirar vantagem do jogador e do agente. Atenção também para o atacante francês Lorient Llorente.

Bolonha

o Bolonha Conseguiu um acordo com Lycogyanis. O contrato do lateral com . Cagliari Agora ele está pronto para uma nova aventura na Série A italiana. Ele fará exames médicos na quarta-feira.

Empoli

EU ‘Empoli Oficialize a chegada de Mattia Destro. O atacante foi dispensado e assinou um contrato anual com opção para o segundo. Realizou-se hoje (terça-feira, 28 de junho) uma reunião com o agente do médio romeno. Marinho. As duas partes voltam a se encontrar amanhã (quarta-feira, 29), as negociações estão em andamento, mas alguns detalhes sobre os contratos ainda não foram finalizados. o masculino x acardi quem – qual Faltando os últimos detalhes para encontrar um acordo com o jogadorenquanto o acordo com Cagliari Já foi encontrado.

Salernitana

lá Salerno Anunciando a venda final do Sintocampsta de takeo No Tierney. lentidão nas negociações comAtalanta por Ederson, O meio-campista pode ficar em Salerno. No entanto, não há desdobramentos nas negociações sobre o atacante Brereton Dias.

especiarias

Por meio de comunicado oficial especiarias Declare a rescisão por mútuo consentimento com Thiago Motta.

LECCE

Atacante Massimo Rabo Pronto para partir Lichia. Ele voltará para a segunda divisão e ficará restrito por três anos com Génova.

B. série

trana

A chegada definitiva do meio-campista nascido em 1990 de Salernitana é oficialmente considerada de Takeo.

Barry

O goleiro Elijah nasceu em 2001 Capriel Apoiar os exames médicos com Eu vejo. Ele chega definitivamente do Leed Under 23 e vai assinar um contrato de três anos.

Modena

Está chegando Modena Diego Valcinelli. O atacante chega de graça e vai assinar um contrato de dois anos com uma terceira opção.

Palermo

Gestão de hoje Palermo encontrou-se com Juventus para discutir o futuro Bronori. A reunião foi positiva e o Palermo reiterou sua disposição de comprar o atacante, mas as negociações só vão avançar quando for feita uma transferência oficial para o Citigroup.

Tirol do Sul

O meio-campista Marco Bomba Emprestado para Sudetrol do Inter.

como

o como Encontraram um acordo de devolução Siri. O atacante chegará por empréstimo com o compromisso de resgate do Cagliari. O jogador assinará contrato até 2026.

Bréscia

o Bréscia Negociações de retirada concluídas Niemeiger, O segundo atacante da classe de 1995 do Excelsior.

Génova

o Génova Chegou a um acordo para comprar um atacante Lecce Massimo Coda. O atacante vai assinar um contrato de três anos. Faltam detalhes finais, mas o negócio termina. Também funciona com Juventus para o defensor Dragocina, Pode chegar a cerca de 5,5 milhões.

Pisa

O clube está trabalhando para entender possíveis margens de confirmação para Torregrosa.

Cagliari

Oferta Marinho para mimEmpoli. As negociações entre os dois clubes estão a todo vapor, com alguns detalhes ainda a serem fornecidos entre o jogador e os toscanos. por Joao Pedro interessado Galatasaray.

fora do país

o Newcastle formalizou a compra da Putman, O zagueiro foi o alvo do Milan.

o Marselha Formalizar a chegada do goleiro nascido em 2004 Jill Van Nick.

acesso oficial também Minamino de Livepool para Mônaco.