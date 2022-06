Milan e Boateng se aposentam em 2023: ‘Vou aproveitar todos os dias’

Kevin Prince Boateng Ele anunciou sua aposentadoria do futebol. Outra temporada, depois disso, e então ele vai pendurar os sapatos. Igual ao jogador anterior Milão logo após a renovação com Hertha Berlim Até junho de 2023: “É definitivamente minha última temporada como jogador profissional, e é por isso que quero aproveitar todos os dias, aconteça o que acontecer. Mesmo que joguemos a Liga dos Campeões no ano que vem, quem sabe. Esta é minha última temporada, farei tudo pelo clube e também para mim”.

Boateng: Scudetto com Allegri no Rossoneri

O jogador ganês foi ao Milan em duas ocasiões diferentes. O primeiro, de 2010 a 2013, disputou 74 partidas do campeonato com 10 gols; E o segundo em 2016, mas apenas de janeiro a junho, com 11 partidas e um gol. Em 2011 foi campeão italiano com os rossoneri quando estava no banco Massimiliano Allegri. Alguns meses depois, ele também publicou a Supercopa da Itália, marcando o decisivo 2 a 1 contra a Inter em Pequim. Depois de sua segunda experiência em Milão, foi para Las Palmas e depois para o Eintracht em Frankfurt, depois voltou para a Itália, para Sassuolo, e também se mudou de Barcelona. Itália em seu destino, retornando pela quarta vez à Fiorentina, depois Besiktas e Monza. Então aqui está o Hertha, uma grande virada, já que vestiu a camisa alemã há 14 anos.