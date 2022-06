Vai sentir falta de Wimbledon. E agora Djokovic e Nadal também estão tremendo – Corriere.it

A partir de Marco Calabresi

O anúncio na manhã de terça-feira em sua página do Instagram algumas horas após a partida com Garin: estou triste

Golpe assustador. Matteo Berrettini positivo em Covid: Sem Wimbledon para o tenista italiano, final de 2021, Poucas horas antes da primeira rodada contra o chileno Garen (Substituido pelo sueco Elias Ymir). Meu coração se partiu quando anunciei que teria que me aposentar de Wimbledon devido a um resultado positivo no teste COVID-19, anunciou Roman no Instagram. Eu tive sintomas de gripe e me isolei nos últimos dias. Embora os sintomas não fossem graves, decidi que era importante passar por outro teste esta manhã para proteger a saúde e a segurança dos meus adversários e de todos os envolvidos no torneio, como explicou o tenista número 11 do mundo, de 26 anos.

Brittany estava entre as favoritas para o torneio depois de vencer consecutivas Stuttgart E a a rainha (Nove vitórias consecutivas desde seu retorno após um tackle de sua mão) Ele está invicto na grama nesta temporada. romena, entrou na metade do placar com Rafa Nadal, Ele pretendia melhorar o resultado do ano passado, ou seja, vencer seu primeiro grande torneio após a derrota para Djokovic em 11 de julho. Nesta versão, outro excelente recuo já foi registrado, a retirada de Cilic, que treinou no meio-campo ao lado de Djokovic, Enquanto Berrettini trabalhou com Nadal. Até o croata teve que se despedir de 2023 em torneios por causa da Covid, e não há como fugir de R.Surto de doença O que pode incluir, em primeiro lugar, Novak Djokovic (que fez sua estreia no meio-campo ontem ao derrotar o sul-coreano Kwon em quatro sets) e Rafael Nadal: o sérvio, nos dias que antecederam o torneio, treinou com Marin Cilic, enquanto Nadal foi Treinamento. Primeiro na história – com Berrettini – a pisar no gramado da usina antes do início da competição.