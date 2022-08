Possíveis escalações do Hellas Verona Napoli: Zelensky em campo, Fabian Ruiz fora

Finalmente, de volta ao campo: depois de 32 vitórias na Copa da Itália, um assassino para muitos times da Série A, todos os 20 times da Premier League estão de volta a campo para um fim de semana muito prolongado, que terminará em agosto. Abaixo está tudo o que há de mais recente em Hellas Verona Nápolescoletados por nossos correspondentes:

▪ Hellas Verona – Nápoles – Segunda-feira, 15 de agosto, 18h30, Estádio Bentegodi

▪ Árbitro Michael Fabri de Ravenna

▪ Classificação: Hellas Verona 0 pontos, Napoli 0 pontos

▪ TV direta por DAZN

Tameze pode recuar na defesa, com Magnani e Amione fora

A ausência de Ceccherini (suspenso e lesionado) e os atrasos nas estratégias de reforço na defesa levaram a uma emergência no trio zagueiro: Dawidowicz e Günther estão quase certos de lugar, sendo o buraco restante disputado por Magnani (desastroso na copa contra o Bari) e Bruno Amione, mas fique atento à hipótese de retratação de Tamesi nas últimas horas. A novidade do meio deve ser a recuperação de Antonin Barak de 1′, candidato a zíper com Hongla (ou Tameze, se não postado na mochila) e Ilic. Em vez disso, Miguel Veloso saiu, e o juiz de esportes o deteve por seu papel. Com Todi Simeone (ele será um novo jogador do Napoli), a dupla deve reviver Lasagna Henry no ataque.

Kvaratskhelia e Kim para o primeiro como proprietários

Spalletti aguarda o resultado das negociações para o Raspadori e, sobretudo, para resolver o caso Meret: é possível que o antigo SPAL esteja em Verona e entre em operação mesmo estando no mercado há algum tempo. Possível estreia de Kim Min-Jae e Kvaratskhelia desde o primeiro minuto. No jogo do Napoli Mérito 4-3-3 entre os zagueiros com uma defesa composta por Di Lorenzo, Rahmani, Kim Min Jae e Mario Roy. No meio, deve haver espaço para Zielinski (Fabian aparentemente destinado ao PSG) com Lobotka e Anguissa enquanto em um espaço ofensivo de três vias para Kvaratskhelia, Lozano (Politano deve perder o desafio devido a lesão) e Osimhen.