Ronaldo, isso é quanto ele ganha por post no Instagram: o número é insano

Há alguns dias, a entrada oficial no Guinness Primatas como O atleta mais bem pago do mundoe para Cristiano Ronaldo Devoluções também são essenciais social. Por outro lado, os portugueses apreciam o perfil Instagram com A maioria dos seguidores de todos os tempos E os ganhos não são menores.

Ronaldo é o rei das redes sociais: milhões de dólares em lucros do Instagram

De acordo com o ranking compilado pela Hopper HQ, Cristiano Ronaldo Você superou o formulário Kylie Jenner Em termos de receita por postagem individual no Instagram. 2.397.000 Dólares: É a quantia que o jogador vencedor ganhará Cada postagem na rede social.

Ronaldo lidera, seguido por Messi e Kylie Jenner

Neste ranking particular, o segundo lugar é o mesmo Kylie Jenner Um milhão e 800 mil ou menos diretamente Lionel Messi No valor de $ 1.777.000.





Cristiano Ronaldo é o jogador de futebol mais bem pago do mundo