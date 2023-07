Judô e Taekwondo. Cus Bologna para Eusa também com esportes de combate – UniboMagazine

Junto com o vôlei e o basquete, a alma mater deste ano participa do Campeonato Europeu da Universíada também com judô e taekwondo: competimos em Zagreb, tudo está pronto para começar



Meninas do voleibol jogando em Braga, Portugal. Nestes dias o basquetebol masculino e feminino vai começar em Aveiro, também em Portugal. EU’Universidade de BolonhaNo entanto, ela está fazendo mais do que isso este ano e tentará fazer isso. Campeonato Europeu de Universidades (EUA)também com esportes de combate. Para a Unibo e para o presidente, Giovanni Molari, uma oportunidade de provar que a Alma Mater Studiorum também pode dar aulas de esportes Graças ao projeto de dupla carreira O que permite aos atletas de nível mundial aliar o estudo ao desporto graças à presença de professores e algumas concessões, como a possibilidade de fazer exames fora do período de retoma, para não perder nada do ponto de vista desportivo.

você compete em Zagreb, a capital da Croácia. o judoconduzido b Betty Fawke (70-78 quilos), agora reconhecido como capitão, também poderá contar com ele Cidadãos Leonardo (-60k), Ricardo Bertolini (81-90 quilos), Matthias Castellani (73-81 quilos), Luca Villanova (90-100 quilos) e Daniel Gaspari (+100k).

Haverá também taekwondo com Nicolau Rossetti (Reconhecido por poomase e Kyorugi 63-68k). Se Nikola fosse o capitão designado, os outros seriam Lorenzo Soncin (boomaz estilo livre), Ilaria Gennetoni (Kyorugi 46-49 quilos), Layla Harti (Kyorugi 49-53 quilos), prof.feliz sim (Kyorugi 68-74 quilos), Silvia Lombardi (Kyurogi 57-62 quilos). Os grupos de judô e taekwondo estiveram entre os protagonistas da expedição Kos-Pologna, que obteve resultados significativos No Campeonato Nacional Universitário de Camerino (Macerata). Resultados que permitiram à Universidade de Bolonha afirmar-se no topo.