Inter de Milão, Liga dos Campeões da UEFA 2023: De volta às semifinais, os Nerazzurri lideram por 2 a 0

Boa tarde amigos da OA Sports sejam bem vindos Transmissão em directo do Inter de Milão, segunda mão das meias-finais da UEFA Champions League 2022-2023. Depois de 18 anos ele está de volta euroderby que, tal como em 2003, Chegar à final de uma grande competição europeia vale a pena. Nawazuri começou com uma confortável vitória por 2 a 0 na primeira mão, rossoneri que acreditam na empresa. Estádio Giuseppe Meazza em San Siro, Início às 21h00!

A Inter de Milão, após um período de crise negra, retomou sua brilhante carreira e sonha em voltar à final da principal competição europeia após sua apoteose há treze anos. Os neroazzurri dominaram o derby da primeira mão, sobretudo fazendo um primeiro tempo espetacular, onde o único arrependimento foi não ter conseguido fazer mais diferença para os primos rossoneri. O placar final é de 2 a 0, com gols de Dzeko e Mkhitaryan chegando em menos de cinco minutos para colocar o Milan contra a parede. A última derrota dos filhos de Inzaghi data de primeiro de abril (0-1 contra a Fiorentina), e aí eles chegaram. Catorze resultados benéficos consecutivos, incluindo onze vitórias e três empates. Neste período, o Inter encontrou Lukaku em grande forma, o que pode ser a cartada surpresa ou a mudança decisiva no destino da segunda mão dos anos 90. Será todo San Siro em preto e azul, para levar seus favoritos a um sonho que se torna realidade.

Milan Stefano Pioli não vive um momento positivo, mas o desejo e a consciência da possibilidade de assinar com a empresa e concluir o retorno arde fortemente em todos os rossoneri. Il Diavolo traria para casa o jogador mais importante desta reviravolta nas meias-finais, no entanto Rafael Leão costuma ser decisivo no ataque da divisão de Pioli. O português havia assustado a todos com sua lesão em Roma contra a Lazio, e sua ausência foi boa no clássico da primeira mão, e Sua propriedade esta noite é uma fonte de grande esperança para todos os torcedores do Milan. O Milan não vive um momento fácil no campeonato, visto que o risco de classificação em campo para a próxima edição da Liga dos Campeões é cada vez maior. Os rossoneri vinham de uma péssima derrota por 2 a 0 para o Spezia e lutam pelo rebaixamento. Será necessária uma mudança decisiva de ritmo e brilhantismo para tentar dar a volta à eliminatória da primeira mão e qualificar-se para a final de Istambul.

Possível linha da Inter de Milão

Dentro (3-5-2): onana; Darmian, imaturo, varas; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. Rebanhos Inzaghi.

Milan (4-2-3-1): Minyan. Calábria, Thiao, e Tomori, T. Hernández; Kronic, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Liao; Jerrod. todos.

Trazido a você por OA Sport transmissão ao vivo do Inter de Milão, Os últimos e decisivos 90′ deEuro Derby, que merece a final da Liga dos Campeões 2022-2023. O Inter começou por cima graças ao 2-0 obtido na primeira mão “fora”. Marcação às 21h00 para o início do jogovisível no SkySport Uno, em transmissão ao vivo no SkyGo e NOW e no ar gratuitamente no Canale 5. Estádio Giuseppe Meazza em San Siro A escada do futebol da cidade inteira para para uma noite decisiva, todos divirtam-se!

Foto: La Presse