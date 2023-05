“Eu não quero ninguém como ele.”

“Euroderby terça-feira? Sentimentos confusos: acho que Inzaghi será muito mais calmo do que Pioli. Sempre estive nervoso, mas tinha muita fé nas pessoas.” Comente assim saquê arego durante o Semana do Futebol de Milãodando sua própria impressão de como viver o clássico de Milão como técnico rossoneri: “Acho que os treinadores deveriam olhar mais para as pessoas, porque cada vez mais será um grupo de inteligência – acrescentou durante o evento -, compartilhei ideias e eles trouxeram voltou pra mim melhorou, então eles cresceram e eu também cresci. Por outro lado, se você não tem gente pensando, você está perdendo tempo, assim como sendo grosseiro.”

Saki: “Liao? Eu não queria jogadores assim, ele não tem temperamento”

Então Saki abordou essa questão também Rafael Lião. O ex-jogador português do Lille vai viver hoje, segunda-feira, dia 15 de maio, uma experiência crucial para perceber se vai jogar o dérbi ou não, depois de ter regressado ao grupo no domingo e não ter disputado apenas o último jogo-treino. “É um jogador com qualidades, mas cujo temperamento nem sempre permite expressá-las da melhor forma – continuou Sacchi – Eu pessoalmente não queria jogadores assim: preferia jogadores que jogavam pelo time, pelo time, em toda a bordo. E todo mundo tinha que fazer É porque se alguém ficar parado, você não é um time. Você pode tentar impressioná-lo? Você pode dar a ele a mentalidade, o clima é um pouco mais difícil.”

Seleção do AC Milan na segunda mão da Euroderby

Enquanto isso, o Milan aborda o jogo de terça à noite apenas com dúvidas de treinador: Kgair Thiaw Atrás do Leão. É preciso vencer por pelo menos dois gols para ir para a prorrogação, faltando três gols, depois que os nerazzurri empataram em 0 a 2 no jogo de ida. Não estará Ben Nasir, que ficou muito tempo ausente após lesão na terça-feira, mas o técnico parmesão, que foi parar em campo após o nocaute no clímax, deve reencontrar Lião, que treinou em grupo à exceção de o final. Os jogos-treino devem começar a partir do 1′, embora a decisão final seja tomada após o treino da tarde de segunda-feira. De resto, a formação está praticamente feita: Maignan entre os postes, Calabria e Theo como laterais, Theo substituirá Kjaer ao lado de Tomori, enquanto Krunic deve se recuperar no meio-campo, enquanto Saelemaekers e Diaz jogarão na frente, com Giroud como atacante central .