Finais do Intesa Sanpaolo Next Gen ATP: Resultados com detalhes do segundo dia. Lorenzo Mussetti vence e volta à corrida para se classificar

Lorenzo Mussetti Ele vence a primeira partida no segundo dia de Finais de ATP de última geração.

O azul venceu o francês Gaston por 4-3 4-3 2-4 3-4 4-2 após 2 horas e 33 minutos e é o desafio mais longo nas finais do Intesa San Paolo Next Generation ATP. Musetti se firmou sem servir ao adversário, apesar dos 15 break points, e voltou à corrida por uma vaga nas semifinais. Hoje Korda deve ser derrotado, senão será eliminado, e Gastão torce contra Bayes. Se o argentino suspender a seleção francesa, será contabilizada a porcentagem de grupos vencidos e perdidos.

Foto de Carlos Alcaraz Já nas semifinais.

ATP Next Gen – Finais – Milan, Fixo (Indoor) – Dia 2

Allianz Cloud Court – hora italiana: 14:00 (hora local: 14:00)

1 [5] Juan Manuel Cerondolo contra [7] Holger Vitus Nodskov Ron

ATP ATP Next Gen – finais de Milão Serondolo c. • Serondolo c. 1 2 4 1 Ron H. Ron H. 4 4 1 4 Vencedor: Ron H. serviço Desenvolvimento 4. Grupo Serondolo c. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Serondolo c. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Ron H. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 serviço Desenvolvimento 3. Grupo Serondolo c. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-15 0-30 0-40 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-15 0-30 0-40 Ron H. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Serondolo c. 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Serondolo c. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 serviço Desenvolvimento grupo 2 Serondolo c. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-15 15-15 15-30 15-40 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 30-0 40-0 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-15 0-30 0-40 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-15 0-30 0-40 Ron H. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Ron H. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 serviço Desenvolvimento grupo 1 Serondolo c. 0-15 0-30 15-40 30-40 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 15-0 30-0 40-0 40-15 0-15 0-30 0-40 0-15 15-30 30-30 40-30 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-15 15-15 15-30 15-40 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 30-0 40-0 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-15 0-30 0-40 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-15 0-30 0-40 Serondolo c. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 READ Udinese, Marino na Soppy e Beto: "uma joia" Serondolo c. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2

2 [1] Foto de Carlos Alcaraz contra [4] Brandon Nakashima (não antes: 15:00)

ATP ATP Next Gen – finais de Milão Alcaraz C. • Alcaraz C. 4 4 4 Nakashima b. Nakashima b. 3 1 3 Vencedor: Alcaraz C. serviço Desenvolvimento 3. Grupo Alcaraz C. 1-0 2-0 3-0 3-1 3-2 4-2 5-2 5-3 5-4 6-4 3-3 → 4-3 Alcaraz C. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Nakashima b. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Nakashima b. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 serviço Desenvolvimento grupo 2 Alcaraz C. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 15-0 30-0 40-0 40-15 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-15 0-30 0-40 15-0 30-0 40-0 1-0 2-0 3-0 3-1 3-2 4-2 5-2 5-3 5-4 6-4 Alcaraz C. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-1 → 4-1 serviço Desenvolvimento grupo 1 Alcaraz C. 15-0 30-0 40-0 40-15 15-0 30-0 30-15 40-15 15-0 15-15 30-15 40-15 0-15 15-15 15-30 15-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 15-0 30-0 40-0 40-15 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-15 0-30 0-40 15-0 30-0 40-0 1-0 2-0 3-0 3-1 3-2 4-2 5-2 5-3 5-4 6-4 Alcaraz C. 0-1 1-1 2-1 2-2 2-3 3-3 3-4 5-3 5-4 6-4 3-3 → 4-3 Alcaraz C. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Nakashima b. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Alcaraz C. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1

3 [2] Sebastian Korda contra [6] Sebastian baez (não antes: 19:30)

ATP ATP Next Gen – finais de Milão korda s. • korda s. 4 4 4 Bayes S. Bayes S. 3 2 2 Vencedor: Corda S. serviço Desenvolvimento 3. Grupo Bayes S. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 Bayes S. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Bayes S. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 serviço Desenvolvimento grupo 2 korda s. 15-0 30-0 40-0 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 15-0 30-0 40-0 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 15-0 30-0 40-0 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 Bayes S. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 korda s. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Bayes S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Bayes S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 korda s. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 READ O mercado de transferência da Juventus é uma bomba da França serviço Desenvolvimento grupo 1 korda s. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 15-0 30-0 40-0 40-15 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 15-0 30-0 40-0 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 15-0 30-0 40-0 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 15-0 30-0 40-0 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 korda s. 0-1 1-1 2-1 3-1 3-2 3-3 3-4 5-3 6-3 3-3 → 4-3 Bayes S. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-3 → 2-3 korda s. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Bayes S. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Bayes S. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

4 [3] Lorenzo Mussetti contra [8] Hugo Gaston

ATP ATP Next Gen – finais de Milão Musette L. • Musette L. 4 4 2 3 4 Gaston H. Gaston H. 3 3 4 4 2 Vencedor: Musetti L. serviço Desenvolvimento 5. Grupo Gaston H. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 Musette L. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Gaston H. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Musette L. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 serviço Desenvolvimento 4. Grupo Musette L. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 15-30 15-40 15-0 30-0 40-0 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 Gaston H. 1-0 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 2-5 4-5 4-6 5-6 6-6 7-6 7-7 8-7 3-3 → 3-4 Musette L. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-3 → 3-3 Gaston H. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 2-3 Gaston H. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Musette L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 serviço Desenvolvimento 3. Grupo Musette L. 0-15 0-30 0-40 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 5-2 5-4 6-4 6-5 6-6 6-7 7-7 7-8 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 15-30 15-40 15-0 30-0 40-0 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 Musette L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-3 → 2-4 Musette L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 serviço Desenvolvimento grupo 2 Musette L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-15 0-30 0-40 READ De Bruyne e Hazard, notícias de lesões contra Itália e Bélgica 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 5-2 5-4 6-4 6-5 6-6 6-7 7-7 7-8 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 15-30 15-40 15-0 30-0 40-0 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 Musette L. 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 4-2 5-2 5-3 5-4 6-5 6-6 7-6 3-3 → 4-3 Gaston H. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 3-3 Musette L. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 Gaston H. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Musette L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 serviço Desenvolvimento grupo 1 Musette L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-15 0-30 0-40 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 5-2 5-4 6-4 6-5 6-6 6-7 7-7 7-8 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 15-30 15-40 15-0 30-0 40-0 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 Musette L. 0-1 1-1 1-2 2-2 2-3 2-4 3-4 4-4 5-4 6-4 3-3 → 4-3 Musette L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 Gaston H. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Gaston H. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

grupo A

(1) Alcaraz, Carlos 2 volts. 0s. (6-0) – Semifinalista

(4) Nakashima, Brandon 1 volt. 1s (3-4)

(5) Juan Manuel Cerondolo OV 2s. (2-6)

(7) Ron, Holger Vitus Nudeskoff 1 volt 1 seg. (3-4)

grupo b

(2) Repito, Sebastian 2 volts. 0 seg. (6-2)

(3) Mussetti, Lorenzo 1 volt. 1s. (4-5)

(6) Baez, Sebastian 1 volt 1 seg. (3-4)

(8) Gaston, Hugo OV. 2S (5-6)

Albo Doro

2019 J Sener

2018 S. Tsitsipas

2017 H. Chung

Regulamento

A partida está nos melhores cinco sets com sets mais curtos (4 em vez de 6) e com um desempate 3-3.

Ponto seco em 40-40: Sem vantagens.

Treinamento jurídico por meio de fones de ouvido com microfone para permitir que o público ouça o diálogo entre jogadores e treinadores.

Possibilidade de empurrar os espectadores para se moverem livremente nas arquibancadas.

O uso de chamadas eletrônicas em todos os pontos, cancelar o número escrito do juiz

Hora de pagamento antes do serviço.