Djokovic Tsitsipas é a final do Campeonato Internacional de Tênis de Roma

Novak Djokovic enfrentará Stefanos Tsitsipas na final do Internacional de Roma 2022: o sérvio já venceu o torneio cinco vezes, enquanto o grego ainda busca a vitória na competição Capitolina. Para Nol, a semifinal contra o norueguês Casper Ruud é a vitória número um de sua carreira (6-4, 6-3), mas amanhã o campeão de Belgrado já terá em mente Roland Garros, que infelizmente não contará com Matteo Berrettini, que anunciou via mídia social informou que teve que desistir do Grand Slam de Paris para completar a recuperação após a operação em mãos e planejar seu retorno à temporada na grama. “Minha equipe e eu decidimos que participar de Roland Garros, onde jogamos os cinco melhores grupos, não seria uma opção adequada para o caminho que percorremos até agora”. Não foi uma partida difícil, o jogo da noite no Foro Italico, embora Rudd tenha sido um excelente intérprete para a lama. ‘Djoker’ começa o primeiro set com controle, depois de uma curta interrupção pelo som do alarme de incêndio, Rudd é bom em fechar a lacuna com seu estilo esportivo: 4-5, então Nole endireita o chute e faz a primeira pausa . O segundo, no primeiro tempo, mas no final leva a assinatura de Djokovic: 6-3, e um lindo bolo com “100” como prêmio. Na outra partida, Tsitsipas e Alexander Zverev se enfrentaram, o terceiro confronto em um mês entre os dois: depois de Monte Carlo (onde os gregos venceram) e Madri (sucesso do alemão), nas quadras vermelhas do Capitólio, o primeiro prevaleceu novamente ( 6-4, 4-6, 6).-3), num desafio que durou cerca de duas horas e meia e ficou marcado não só pelo calor intenso, mas também por vários erros de ambos os lados. Zverev começa forte e, com a ajuda de um excelente backhand, vence o primeiro set por 6-4. A reação orgulhosa do grego não tardou: Tsitsipas venceu as duas primeiras partidas e depois foi para 4 a 1. Zverev está muito enganado: muito fortes em linha reta ou encurralada e bolas curtas mal calibradas ameaçam o set, que terminou com um placar de 6-4 para o ateniense. O último intervalo vê agora os jogadores no limite do seu poder, especialmente “Sasha”, sendo penalizado por 6-3 pelo seu rival, o próximo adversário de Djokovic. No torneio feminino, tudo foi fácil para Iga Swiatek, número um do mundo e campeã real em Roma, na semifinal contra Arina Sabalenka: ela esmagou a bielorrussa polonesa por 6-2 e 6-1 em apenas 1 hora e 19 minutos. O progresso de Iga tem sido impecável, este ano no Internacional ele ainda não perdeu um set (e conquistou a 27ª vitória consecutiva, marcando a quarta sequência mais bem sucedida de todos os tempos). Na final, enfrentará Anas Jaber: o tunisiano venceu na corda bamba a russa Daria Kasatkina em três sets (6-4, 1-6, 7-5).