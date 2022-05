Futebol de cinco, a seleção nacional de advogados vence a Copa do Mundo com uma equipe composta inteiramente por Palermo

A Itália, representada pela equipe Asd Jus Palermo, venceu pela primeira vez o Campeonato Mundial de Futebol de Cinco para advogados. Os advogados de Palermo venceram de fato a 20ª edição do Mondiavocat 2022, que aconteceu de 7 a 15 de maio em Marrakech.

Sob as temperaturas escaldantes, os Azzurri derrotaram muitos adversários fortes e bem estabelecidos como Portugal (Campeão Europeu e Vice-Campeão do Mundo na última edição), Dinamarca (Vice Campeão Europeu) e França. José Palermo terminou o campeonato mundial com sete vitórias e um empate.

Singular o fato de que todos os membros da equipe foram para a rede. Os advogados do Palermo, já campeão da Itália por três anos consecutivos (2017, 2018 e 2019) e quarto no Campeonato Europeu de 2019, são agora os novos campeões mundiais de cinco homens. Um título que manterão pelo menos até 2024, ano em que tentarão reconfirmá-lo. A equipe é composta por Marcelo Cogliandro (presidente), Fabrizio Giustolesi (capitão), Maurizio Alleri, Daniele Pirello, Federico Lentini (prêmio de melhor goleiro do torneio), Stefano Piazza, Gaetano Li Moli e Christian Giacaloni.

“Nunca pensei, apenas cinco anos após o nascimento desta equipa, que conseguiria atingir tal objectivo – diz o capitão Fabrizio Giustolesi – se isso fosse possível, é apenas porque, em plena comunhão de intenções, enfrentaram todos os desafios ao máximo. de compromisso e espírito de sacrifício.”

“Foi uma honra – diz o presidente Marcello Cogliandro – representar a Itália nesta competição maravilhosa, emocionante e exaustiva. Mais ainda, foi representar muitos colegas de Palermo, muitos deles amigos e conhecidos. Obrigado. Estou me dirigindo a colegas e amigos Pietro Aiello, Vincenzo Pace e Domenico Mira que, por várias razões, infelizmente não puderam participar neste Campeonato do Mundo apesar de fazerem parte – aliás dos elementos de apoio – de uma equipa.”