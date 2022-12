A resposta da FIFA foi dura

Ronaldo acabou com a Copa do Mundo: sai chorando de desespero!

Ronaldo e “Gafton” são fãs

Momentos antes do início da partida Marrocos e Portugalrealizada no estádio,Al Thumama‘ A partir de Dohasuper fã de arquibancada central e colocá-lo para trás sede lusitana jogou água fora garrafa de plástico que ele segurava em suas mãos. o futuro? Cristiano Ronaldoque estava prestes a ocupar o próximo assento Fernando Santos. Obviamente, o gesto do torcedor não passou despercebido Forças de segurança Do estádio, ao alcançá-lo, “perseguiram-no” e depois expulsaram-no das instalações.