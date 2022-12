Biasin em Linterista.it: “Ode a Brozović (e uma coisa sobre Marotta)”

Marota primeiro. Nos últimos dias, os rumores se multiplicaram e, quando os rumores se multiplicam, há quem tema legitimamente: “Marotta retorna à Juventus!” em mim.

Nesses casos, quem faz o meu trabalho só pode fazer uma coisa: checar com a maior frequência possível. Aqui, em relação a esses rumores e à pergunta específica “Você voltaria para a Juventus”, a pessoa em questão respondeu “De jeito nenhum”. Eu te devo muito

E agora Brozovic.

Quando Marcelo Brozovic – o meio-campista croata – deu um chute decisivo dentro da Arábia Saudita poucos minutos após o fim das quartas de final para Croácia e Brasil, sua torcida caiu no murmúrio: “Caramba, esse chute saiu muito ruim, e agora eles vão culpá-lo por ser um gigante.” Então as coisas correram como estão e, assim, poderíamos ignorar pacificamente os detratores e dizer o que pensamos (e pensaríamos mesmo em caso de relativa derrota e eliminação).

Marcelo Brozovic é um jogador de futebol único. Lembre-se de que não dissemos “o mais forte”, dissemos “único”, o que significa que não há ninguém como ele. É uma questão de total serenidade e clareza (dê-lhe a bola à entrada da sua própria área com cinco adversários contra ele e tenha a certeza de que não se assustará), é uma questão de resistência (obviamente o jogador que mais correu em Mundiais; com mais de 16km picados na Final Eight contra o Japão, quebrou o recorde da Copa do Mundo), é uma questão de excêntrico (bomba tatuada no pescoço, calção vermelho, crocodilo, cerveja combinada + cigarro, aparente distanciamento da realidade) , é questão de pensar (sempre saber onde e para quem dar a bola), é questão de escolhas (preferiu renovar contrato com o Inter apesar de muitos flertes, pois sabe que boa vontade num só lugar é mais que salário aumento em outro) E sim, também é uma questão de ‘quem é você a seguir’. No Inter chamam-se amigos íntimos Calhanoglu e Barela, não dois idiotas, na seleção têm a cara de Kovacic e a Bola de Ouro Modric, um verdadeiro luxo.

Aqui é Barilla. Em bela entrevista à Gazzetta dello Sport, o nerazzurri disse o seguinte sobre o companheiro de equipe: “Na frente da defesa, Brozo é o melhor do mundo. Casemiro também estará presente, mas ele interpreta de forma diferente. Ninguém é como Marcelo. Ele não é igual a ninguém.” ” Você não vai acreditar, mas o resto de nós concorda totalmente com ele.

Nota. Depois, há Lautaro, um novo conjunto de jogos que você define como “complicado” como um elogio. No momento, isso não é Copa do Mundo, mas o pênalti ali, chutado por último, pesado como uma tonelada de ferro fundido, vale muito, muito mesmo. Touro vive.