Calábria, o evento “Sila Scienza” começa em Cutrone

“Hoje começou uma aliança entre a ciência e a sociedade local, para estudar, conhecer e promover a região de acordo com a abordagem e modelo One Health, baseado na relação inextricável entre a saúde humana, a saúde animal e a saúde do “ecossistema””, comentou o professor Domenica Tarusio – Presidente do Centro de Estudos COS, e ex-Diretor do Centro do Instituto Nacional de Doenças Raras do Instituto Superior de Saúde e recentemente cidadão honorário da cidade de Cutrone (Kr), onde originalmente pertence – no lançamento. da primeira edição do evento cultural “Sila Scienza”, organizado pela Câmara Municipal de Cutrone e pelo Centro de Estudos de Kos, patrocinado pelo Instituto Superior de Saúde (ISS) e pelo Conselho Regional da Calábria, com início na manhã de abril. 27 na Câmara Municipal do mesmo município, com uma rica programação de relatórios científicos precedidos pelas saudações das autoridades: Prefeito Antonio Amirati, Presidente da LSS Rocco Bellantoni, Presidente da Câmara Municipal Antonella Borza, Pároco Don Francescantonio Spadola e a cientista Amalia Bruni; o conselheiro provincial da Calábria; o conselheiro provincial Rafael Garrieri, presidente da Uncem Calabria, Vincenzo Mazzi, presidente da Gal Sella, Antonio Candalis e Domenico Cerminara do Parque Nacional de Sella;

O prefeito Amirati destacou a relação entre a privacidade da região, a saúde e o bem-estar. O professor Alberto Mantovani, toxicologista de renome mundial e vice-presidente do Centro de Estudos Cos, prevê entre outras atividades de monitoramento e pesquisa no município de Cutrone, “com o objetivo – explicou Ammirati – de valorizar e potencializar seus recursos , do ar limpo da Europa à água boa, e da paisagem natural à biodiversidade, à agricultura sustentável e não intensiva.

Seguido por um grande e interessado público, o primeiro dia do “Sila Scienza” foi dedicado a uma análise aprofundada da relação entre ecossistema, biodiversidade, saúde e bem-estar na região de Sila, um tema explorado em diferentes aspectos e por cientistas importantes; Além de apontar os benefícios para o corpo humano das plantas medicinais Sella, do azeite virgem extra da região e dos produtos arbustivos. No domingo, 28 de abril, o evento científico continuará na cidade vizinha de Trebido, no Hotel del Lago, com sessões de aprofundamento sobre ecologia, biodiversidade e cadeias agroalimentares e uma visita guiada ao Parque Nacional Sila, organizada pela Grupo “Il jar” e o guia oficial Giovanni Vizza a destacar. Conhecimento científico para os participantes.

“No próximo outono – explicou o prefeito de Amirati – haverá uma segunda parte do “Sila Scienza” sobre diversos temas. Este evento científico, no qual pretendemos muito valorizar a oferta cultural e o crescimento do turismo,. será repetido todos os anos, sob a supervisão do Instituto Superior de Saúde, gradualmente com temas novos relacionados com a região e estudos de campo.