Angelina Mango e as demais cantoras em ordem de lançamento

lá final da Eurovisão 2024, comportamento Por Petra Medi e Malin Akerman Já começou.

O evento foi comentado para o público italiano por Mara Maiucci e Gabrielle CorsiMover Ao vivo no Al Rai 1 (Você pode seguir Final do Festival Eurovisão da Canção 2024 Também em Transmissão no RaiPlayno canal digital terrestre 202 e em transmissão simultânea na Rai Radio 2 com comentários de Diletta Barlangelli e Matteo Owusu).

Boletim final da Eurovisão

Final da Eurovisão 2024 ao vivo

RepresentarItália (já qualificado por direito sem passar às semifinais como país dos Big Five, os primeiros organizadores da competição de canto) Haverá Angelina Mango com a música vencedora em Sanremo 2024: tedioso. Ela está em 14º lugar na escalação (ela cantará logo após o início a outra metade da final).

Abaixo está O line-up completo da final do Eurovision 2024, com a ordem de atuação dos artistas.

1 Suécia – Marco e Martinus, nunca se esqueça

2 Ucrânia – Alona Alona e Jerry Hill, Tereza e Maria

3 Alemanha – Isaque, Sempre na corrida

4 Luxemburgo – Isso é incrível, lutador

5Israel – Áden Golan, tornado

6 Lituânia – Cinto Silvestre, Loctalik

7 Espanha – nebulosa, Falsamente

8 Estônia – 5miinust e Puuluup, (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

9 Irlanda – Bambi é um serial killer, Juízo Final Azul

10 Letônia – Dons, oco

11 Grécia – Marina Satti, Zari

12 Reino Unido – Olly Alexandre, vertiginoso

13 Noruega – Portão, Olviham

14 Itália – Angelina Manga, tedioso

15 Sérvia – Tia Dora, Ramonda

16 Finlândia – Façanha Windows95man. Henrique Pispanen, Sem regras!

17Portugal – Iolanda, Grito

18 Armênia – Ladaneva, Yaaqoub READ Entre futebol e blockchain: aqui está o novo patrocinador da camisa

19 Chipre – Célia Capsis, Mentirosos

20 Suíça – Nemo, código

21 Eslovênia – Raven, Verônica

22 Croácia – Lasanha de bebê, Equipe Reem marca dem

23 Geórgia – Notsa Buzaladze, Bombeiro

24 França – Suleiman, meu querido

25 Áustria – Calin, Nós vamos delirar

A União Europeia de Radiodifusão, que organiza o Festival Eurovisão da Canção, anunciou hoje queArtista holandês Joost Klein (concorrendo com “Europaba”) Ele não participará da final (Na verdade, ele não participou ontem dos ensaios e da apresentação do júri): “A polícia sueca investigou a denúncia apresentada por um membro da equipe de produção depois que ela se envolveu em um acidente após sua atuação na semifinal na noite de quinta-feira. – lemos no memorando emitido pela União Europeia de Radiodifusão -. Enquanto o processo judicial segue seu curso, não será apropriado que ele continue na competição.”

durante Final do Festival Eurovisão da Canção 2024 Os shows estão programados LaurenVencedor da edição de 2023 do concurso, Grupo de dança sueco Alcazar reunido E a Comemorando o quinquagésimo aniversário da vitória de Aba com “Waterloo” (As campeãs homenageadas são Charlotte Pirelli, Carola e Conchita Wurst).

o Transmissão de Tv É aberto ao primeiro cantor a concurso (permanecerá ativo durante todas as atuações e até 25/40 minutos após a execução da última música do set list). De acordo com os regulamentos do Festival Eurovisão da Canção da Itália Você não poderá votar em Angelina Mango Mas apenas para outros concorrentes.

Aqueles que assistem à transmissão nos países participantes podem votar através da aplicação oficial do Eurovision Song Contest ou por telefone e/ou SMS. No entanto, quem assistir à transmissão a partir de qualquer outro país elegível não participante só poderá votar através da plataforma online www.esc.vote. READ A Associação Capitolina no campo entre esporte e solidariedade

Ao final da votação, as 10 músicas mais populares de cada país participante receberão pontos de 1 a 8, 10 e 12 pontos. As 10 músicas mais votadas de países não participantes (esta categoria é designada como “Resto do Mundo”) receberão pontos na mesma escala (terão o peso de um país votante adicional).

O público de cada país participante atribuirá então um total de 58 pontos (de 1 a 8, 10 e 12). A votação online para o resto do mundo também atribuirá um total de 58 pontos (de 1 a 8, 10 e 12) e o mesmo número de pontos virá do júri de 37 países participantes (de 1 a 8, 10 e 12). ). Os 8, 10 e 12 pontos atribuídos pelos júris nacionais serão anunciados pelos porta-vozes dos países participantes, que comparecerão na arena de Malmö (Pela Itália haverá o apresentador Mario Acamba).

Após a atribuição de todos os pontos do júri, será apresentado o total de pontos de audiência dos países participantes e do resto do mundo (começando pelo país em último lugar após a votação do júri). O placar será então atualizado gradualmente e O vencedor do Festival Eurovisão da Canção 2024 será anunciado.