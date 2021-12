Big Brother VIP 6 Final em março, Who’s Leaving? / Sully em estado de choque: Ele foi embora?

Alfonso Signorini decidiu deixar a surpresa até o final da vigésima sexta parte da série ao vivo irmão mais velho vip. Assim, alguns minutos antes da saudação, ele revelou aos concorrentes da Câmara que a final não será no dia 13 de dezembro, mas sim no dia 14 de março. Antes, porém, Signorini pede aos Espíritos da Casa – Giucas e Miriana – que prevejam a data e Trevisan consegue alcançá-la, surpreendendo a todos. São eles que o revelam aos camaradas que ainda estão mudos, e os mais chocados são Sully Sorge, que segura a cabeça com as mãos e se afunda no sofá. “Estava convencido de que tudo acabaria em fevereiro”, foram as primeiras palavras que ele conseguiu pronunciar. Reação que leva a crer que também teria dúvidas quanto à sua permanência em casa. No episódio de segunda-feira, todos têm que dizer se ficam ou não. (Atualizado por Anna Montesano)

Janmaria Antinolfi / Que futuro com Sophie Codegoni? O sangue corre à noite, mas diminui

Big Brother Vip 6 chega em março: muitos VIPs querem ir embora

meus concorrentes Big Brother VIP 2021 Hoje à noite eles descobrirão que esta versão não será lançada na próxima semana, como eu inicialmente assumi, mas muito mais tarde. Alfonso Signorini está pronto para revelar o fechamento do GF Vip 6 no dia 14 de março e para coletar todas as reações de Vipponi. Mas o que parece certo é que muitos já estão convencidos de sair de casa na próxima semana. Há muito que está claro para todos que a GF está acontecendo, e há aqueles que anunciaram oficialmente nesta hora que vão embora.

Gianmaria Antinolfi “Saí na segunda-feira VIP VIP, Sophie quero ficar longe de você” / Confissão de choque

Entre aqueles existem Aldo MontanoEle está ansioso para voltar para sua esposa e filhos e passar o Natal com eles. Também há Katia Ricciarelli, que tem compromissos de trabalho para o período de Natal; Há Francesca Cipriani, que deseja passar o Natal com Alessandro, seu noivo e noiva.

Quem está dando o Big Brother VIP 6? Janmaria Antinolfi também está pronta para partir

Mas, nos últimos dias, outros foram adicionados a esses nomes. Também Manuel Portozzo Parece que ele está pronto para abandonar o Big Brother Vip em breve. O menino anunciou que precisava recomeçar os treinos e a fisioterapia e que tinha projetos de trabalho a fazer. Também David Silvestri Ele está pronto para sair de casa. O ator quer voltar à sua vida real, dos sentimentos e principalmente da namorada. Finalmente adicionado a eles também Janmaria Antinolfi. Após várias hesitações, e tentando despedir-se do amigo Aldo, o empresário anunciou que gostaria de abandonar o programa mais cedo.

Gianmaria Antinolfi vs Soleil Sorge “Sou Inca * atto. Tenho andado fora do lugar” / Ela ri

© Reprodução reservada