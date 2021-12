Ladies ‘Paradise, 6 e 13 de dezembro de 2021: Episódio

Prévia do Ladies ‘Paradise 6, 13 de dezembro de 2021

Paraíso Feminino 6 Em 13 de dezembro de 2021 ir no ar Rai 1 todo o mundo 15:55 Quando visto pela primeira vez. Em vez disso, o anel de sabão é visível durante o fluxo Ray Play Ao vivo e sob demanda.

Abaixo você encontrará amostras de Paraíso Feminino 6 A partir de 13 de dezembro de 2021!

Conspiração do paraíso das mulheres 6 – episódio 66

Médico Tina Foi muito claro. Se uma menina deseja ter a chance de restaurar totalmente a funcionalidade de sua voz, ela deve ser submetida a uma cirurgia. Amato hesitou, mas concordou em fazer a operação. Vittorio Ele imediatamente mostrou a ela sua proximidade. Porém, na família, a cantora não encontrou apoio imediato. Giuseppe Ele não está convencido a princípio de que seja a melhor opção. Em seguida, siga seus passos. Ironicamente: agora é Tina se desfazer. Ele decidiu renunciar à cirurgia. Neste momento, ela sente que é muito importante estar perto de sua mãe Agnes.

Salvatore Ele tem uma opinião diferente. As relações entre a costureira do Céu e a companheira Caffetteria ainda estão tensas. euApesar de seu amor e sentimentos por Salvo, ela não aprova o comportamento dele em relação a ele. Agnes. Então ele se distanciou do menino.

O Natal está chegando e, para esta ocasião, o Céu mantém um centro de ajuda aos pobres. É formatado por Don SaverioMas as coisas não vão bem. É provável que a posição seja fechada.

vegano Ela sente que está faltando um pedaço para se sentir bem. Ele não pode desistir da pergunta de Ravasi: afinal, ele ainda é seu pai. Continue pesquisando e encontre um arquivo Ludovica O que ele descobriu sobre Guarnieri.

Agnes Explica tudo com Vittorio Conte conta a verdadeira razão por trás disso Giuseppe Esquerda: Ele tem outra família na Alemanha.