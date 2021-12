Far Echoes, Tomorrow Michael Praetorius Tribute With ContrArco Consort – S&H. Magazine

Colunas finais para Far EchoesE vigésimo sétimo Uma edição do festival dedicado à música antiga incluída na arena Festival Streets- Caminhos intactos para a ilha. “

amanhã é domingo 12 de dezembro todo o mundo 20:30 uma Cagliari, No Igreja de Santa Maria del Montetodos chegaram Consorte Contrarco (Gianfranco Rosso, Renascença Viola da Braço e Direção; Marco Otto, Viola da Gamba e Tenor; Valentina Nicolai, Viola da Gamba e Baixo, Matteo Cuccione, Violone, Massimiliano Dragoni, Ritmos) que irá propor um concerto intitulado Terpsicor, Saudação para Michael Pretorius Em 450 anos de seu nascimento e 400 anos de sua morte.

Nasceu em Kreuzberg em 1571, Michael Pretorius Foi um dos pilares da transição entre o Renascimento e o início do Barroco na Alemanha. No hall lemos as notas: “O compositor, famoso e teórico, organista e maestro de várias cortes europeias, com o seu trabalho apoiando o desenvolvimento das formas do Renascimento alemão para novos andaimes influenciados pelo emergente modelo barroco italiano. (…) A única música secular de sua esquerda é o Terpsichore publicado em 1612, é uma compilação de mais de 300 danças robóticas dedicadas à inspiração da arte coreana. ”

Consorte ContrarcoDirigido por Gianfranco Russo, o conjunto renascentista de violinos Viola da se dedica à música de entretenimento do século XVI. Membros da Contrarco, que colaboraram com grandes intérpretes de música antiga, italiana e europeia, gravações da EMI, Virgin, Deutsche Harmonia Mundi, Deutsche, Grammophon, Sony, Symphonia e Stradivarius, para citar alguns, realizaram Performances em críticas internacionais, como Festival van Vlaanderen, Festival Seviqc Breice, Tage Alter Musik Regensburg, Resonanzen Wien, Settembre Musica Torino, Accademia Chigiana Siena e Ravenna.

Eles também gravaram para as estações de rádio nacionais da Itália, França, Espanha, Bélgica, Áustria, Portugal, Alemanha, Finlândia, Japão, Ucrânia, Croácia, Suíça, EUA, etc. O nome do grupo é estimulado pela combinação eficaz de Viola da Gamba e Viola da Bracia, que proporciona uma forma oposta de conduzir o arco.

um ingresso: 7 € integral, reduzido (deficientes, estudantes, menores de 14 e maiores de 65 anos) 5 €. Para participar da festa é necessário trazer um certificado verde covid-19. As reservas são recomendadas pelo telefone 347 4384788 ou pelo e-mail [email protected] Em formação: echilontani.org.