Dançando com as estrelas: Boletins semifinais / Alvise Rigo Controvérsia: a web vira tudo para baixo

público Dançando com as estrelas 2021 Ele continua a falar na web sobre o que aconteceu nas semifinais, completo com boletins. Houve muita discussão sobre o desempenho Elvis RigoQue é eliminado no final do episódio. Não foi a performance em si que foi objeto de controvérsia, mas sim o gesto por trás dela. Na verdade, a produção de Rai 1 convidou a mãe do jogador de rúgbi para se apresentar com ele no palco, mas no final o competidor recusou. A mulher chorava, mas não havia como convencê-lo.

Um gesto que irritou não só o júri, mas também o público. Muitos comentários postados por usuários nestas horas contra Elvis Rigocujas justificações não bastavam para explicar o motivo da aparente recusa. Mas os telespectadores não perdoam. jogador de rugby lá fora Dançando com as estrelas 2021 E também do coração de muitos fãs do show de talentos. (Agregado por Chiara Ferrara)

e ainda Morgan para se destacar em Boletins do Dancing with the Stars 2021. Protagonista da semifinal, sua noite acaba sendo uma grande explosão de luz e escuridão, entre passado, presente e futuro. Mas isso não é tudo: Morgan usa sua criatividade para levar sua experiência ao palco. E ele se reinventa soberbamente, episódio após episódio, garantindo que ele é um showman imprevisível. Mas em uma noite de surpresas, é o sangue que melhor o vence. Sua filha Lara, que ele não vê há dois anos, revela seu doce constrangimento ao vê-la novamente e abraçá-la novamente, enquanto nos mostra um pequeno vislumbre de seu mundo subaquático. vote 8. Logo depois de encontrarmos, já encontramos de novo, champagne Bianca Gascoigne. Ainda não é particularmente sexy na pista de dança, mas é tecnicamente um dos melhores. Sagrado e digno. vote 7.

Sabrina Salerno Isso deixa os fãs loucos na versão odalisca. dança do ventre a Dançando com as estrelas 2021 Ele é persuasivo e cheio de curvas, graças ao físico que soubrette encantadoramente traz aos seus cinquenta anos. Votação 7.5. Mietta merece o mesmo voto, mas ela teve um ano muito ruim. Descontinuado primeiro pela Covid e depois por um momento pessoal realmente complicado. Que pena, porque mesmo no replay ontem à noite, provou ser um vulcão. vote 7. uma Dançando com as estrelas 2021 se sentir cansado, em vez disso, Valeria Fabrizi. A sensação é que disparou os melhores cartuchos no início do programa. Tendo chegado às semifinais, o efeito deslumbrante agora parecia ter sumido. Classificação 6,5. A gente vai pra baixo, nem um pouco, com a dupla Arisa e Vito Coppola, agora ambos foram assistidos e revisados, o que não trouxe notícias. vote 5. a mesma opinião Moda Federico Laurie, depois de explorar na semana passada. O final é um presente muito generoso para ele. vote 5.

