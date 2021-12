Massimo Ranieri, defina-o como filho: Este é ele | Ele é muito famoso – o democrata

Você sabia que o cantor Massimo Ranieri tem um “filho” secreto? Este é o herdeiro dele

Se alguém pensar na história da música italiana, também não conseguirá pensar nela. Massimo Ranieri. Ele pode se orgulhar de uma carreira muito longa, iniciada em 1964, quando ele era apenas um adolescente. Durante esses quase sessenta anos, ele publicou um bom livro 31 álbum Milhões e milhões de discos foram vendidos. Além disso, ela também mostrou que é muito talentosa na dança e na dublagem.

Sem dúvida, é um dos cantores italianos mais famosos, também conhecido no exterior e que contribuiu para a composição. História da Música Italiana. Originário de uma família napolitana muito pobre, ele disse que seu encontro com a música foi um dos mais originais. Na verdade, quando criança nunca sonhou em seguir esta profissão, mas quase tudo aconteceu por acaso.

Na verdade, quando ele era apenas uma criança, ele foi forçado a fazer vários trabalhos para ajudar sua família. Em particular, muitas pessoas já haviam notado linda voz E então seus companheiros o carregaram em uma rocha e Obrigue-o a cantarCaso contrário, eles não o teriam devolvido. Ele não sabia nadar e, portanto, obedeceu.

Massimo Ranieri, o “filho” secreto

Entre esses episódios, Massimo Ranieri declarou: “Eles amaram minha voz, cancelaram muitas mudanças e eu tive uma parte disso. Então acabei em um bar e lá também estava cantando para os clientesA partir daqui, dê um passo para se tornar Profissionais Foi curto e em pouco tempo tornou-se muito famoso primeiro em toda a Campânia e depois no mundo.

Também é conhecido por ter Vida privada Além do trabalhador. Quanto tempo reservadoVocê sabe, seu primeiro grande amor foi Franca Sebastiani com a qual está associado há muitos anos. Até 1991 ele estava em um relacionamento com Barbara Nassinbein então com Lily Martinucci.

Há apenas um meninaChristiana nasceu do primeiro parceiro. No entanto, há pouco tempo foi descoberto Haverá também outro “filho”.

Estamos falando sobre o colega Tiziano Ferro, muito ativo e bem conhecido na cena das gravações. Obviamente, não há relação de sangue entre os dois, mas há apenas uma relação de sangue ótimo relatório Apesar da diferença de idade. Porém, há algum tempo corria o boato de que o mais novo era filho de Giovanni Calloni (esse é o nome verdadeiro do artista). Isso claramente não é verdade, mas deve-se admitir que semelhança física É muito legal.