Mapic Cannes, Nhood apresenta projetos europeus a um público internacional

A Nhood apresenta seus projetos imobiliários e urbanísticos a um público internacional em Cannes: pela primeira vez você verá um modelo Merlata Bloom

tetas, Empresa de serviços imobiliários com foco em empreendimentos imobiliários de uso misto e requalificação urbana, protagonista do varejo imobiliário, estará pela primeira vez em Mabeek Kan Com representantes das seleções dos países em que a seleção está inserida, bem como algumas de suas respectivas divisões trabalho duro (Operação, Marketing, Gestão de Ativos, Desenvolvimento e Promoção) e apresenta a visão do Grupo sobre os grandes desafios do setor de varejo: inovação, responsabilidade social corporativa, mix de serviços.

“Estamos muito entusiasmados em participar desta primeira versão física do Mapic, após a crise de saúde, que marca o nosso primeiro compromisso com a nossa nova empresa – Marco Balducci, Ceo Nhood Services Italy-. É uma oportunidade para nossas equipes promoverem nossos valores e visão para transformar ativos comerciais em espaços de vida sustentáveis ​​que combinam inovação, diversidade, novos usos e novos serviços. Cada vez mais importante, está se tornando muito mais do que apenas momentos de compras. ”

LOC-Loreto Open Community: Um bairro inteligente e sustentável

Ettore Paponetti, Chefe de serviços de varejo e leasing na Nhood Itália, e Anand RamtolaE Chefe de Serviços de Novos Projetos Nhood, no Pavilhão Italiano (Cncc) apresentou o projeto de transformação da Piazza Loreto numa intervenção intitulada: “LOC – Comunidade Aberta de Loreto. Do cinza do concreto ao verde das árvores, o renascimento da futurística Piazzale Loreto. ”

O projeto venceu a competição internacional C40 Reinventando Cidades Pela requalificação urbana da Piazza Loreto em Milão com uma equipe liderada por tetas cítricas. Desenhado a partir de uma abordagem integrada, com escuta e participação da comunidade local nas fases de pré-projeto e pós-fase, LOC será capaz de responder ao tema da resiliência e adaptação climática em linha com os objetivos das Nações Unidas para 2030 Agenda. Lugar Será considerado um grande centro animado e flexível onde as pessoas poderão vivenciar exposições, concertos, encontros, espaços culturais, serviços e propostas gastronómicas, dentro dos volumes e espaços exteriores da nova Piazza, que se pretende como Sky Forest Distingue-se pela presença de árvores altas, capazes de mitigar o efeito de ilhas de calor, e áreas verdes que têm a função de reservatórios rolantes em prol da estabilidade hidráulica; No complexo da Via Porpora, foi renovado graças ao uso de técnicas de construção sustentáveis ​​e funcionais. O Loc será projetado e construído de acordo com os padrões descritos no certificado Sadnes (Liderança em Energia e Design Ambiental) e cam (Padrões Ambientais Mínimos), para melhorar o consumo de energia e tornar mais eficiente todo o ciclo de vida dos edifícios. Com o uso de tecnologias digitais para monitorar e melhorar os parâmetros de energia e a aplicação de localização para facilitar o acesso a novos edifícios e serviços distritais, Loc. Será Bairro inteligente e sustentável.

Pela primeira vez, o modelo da Merlata Bloom Milan

Durante Mapic Cannes (30 de novembro – 1 de dezembro) Modelo merlata bloom milano, Um destino híbrido que combina tecnologia, sustentabilidade, entretenimento, serviços, cotidiano e comércio e inclui uma mistura única de 70.000 metros quadrados de novas marcas e lojas experimentais, dentro de um projeto de requalificação urbana excepcional na Arexpo. Com a extensão geral da área de entretenimento e alimentos e bebidas para mais de um terço da área total do projeto, representa o ponto mais alto de inovação entre as feiras do futuro.

Falando em Cannes também Étienne DubuisCEO da Nhood falando diante de um painel intitulado: “Consumidores Responsáveis ​​em Lugares SustentáveisEnfocando questões como o surgimento de produtos de segunda mão, consumo local, branding baseado em valor, responsabilidade social corporativa e sustentabilidade: Qual a melhor forma de atender ao novo consumidor ético? O comércio de produtos de segunda mão mudará a indústria da moda? Impacto nos preços dos varejistas e modelos de negócios Sustentabilidade: um fator de crescimento Novo e básico natural.

Severin Butyl, o director-geral da Nhood em Portugal, participa na mesa redonda intitulada Transformação de negócios: modelos operacionais, iniciativas e casos Ao responder a perguntas sobre questões que a comunidade de referência sente profundamente: como as empresas devem evoluir para vencer e permanecer relevantes; Qual é o impacto na organização e gestão; Quais são as melhores iniciativas para impulsionar o desempenho e a lucratividade.

Entre os projetos globais a serem descobertos no Pavilhão Nahud estão:

Willano Park (Bolonha): O projeto inclui, para além de um parque urbano de 2 hectares, um jardim de inverno, lojas, um cinema, um hotel, escritórios e espaços de co-working.

O projeto inclui, para além de um parque urbano de 2 hectares, um jardim de inverno, lojas, um cinema, um hotel, escritórios e espaços de co-working. Golden Bell (Luxemburgo): Shopping contemporâneo com vistas excepcionais da cidade de Luxemburgo.

LOC-Loreto Open Society: inauguração a tempo para os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão Cortina 2026

hoje

17.500 Os metros quadrados de superfície atuais da Piazzale Loreto

41% (7.259 metros quadrados) hoje para uso sem pistas privadas

4.775 Metros quadrados são canteiros de flores e arbustos que não podem ser usados ​​pelos cidadãos

2.484 m2 para movimento suave

Índice de ROI Social (ROI Social) 4: Com um investimento de cerca de 60 milhões de euros, 250 milhões de euros serão gerados em benefício da comunidade local

LOC-Loreto Open Community, números-chave

AberturaBem a tempo para os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026

espaço público: 24.000 metros quadrados Das quais: 10.000 Novo quadrado (um quadrado em 3 níveis) e 14.000 metros quadrados de espaço público ao longo dos eixos urbanos

Verdi: 4.500 novas árvores (= 4.250 m2 de área plantada) sendo: 300 árvores altas e 200 árvores doadas ao projeto Forstami;

telhados verdes: cerca de 1300 metros quadrados

área de superfície total:

Praça Loreto quem – qual 8.100 metros quadrados Das quais: 5.500 metros quadrados No mezanino e 2.600 metros quadrados acima do solo

edifício roxo Cerca de 3.200 metros quadrados

zona de pedestres: cerca de 12.100 metros quadrados (+ 28% em comparação com hoje)

Painéis solares: 4700 metros quadrados

Emissões de dióxido de Carbono: -35% contra hoje

Ótima navegação: Área de bicicletas: cerca de 1.100 metros quadrados. Barracas de bicicletas. estações de carga elétrica

Índice de ROI Social (retorno social do investimento) 4Com um investimento de cerca de 60 milhões de euros, 250 milhões de euros serão disponibilizados em benefício da comunidade local

mirellata bloom milano

Inauguração: Primavera de 2023

70.000 mk de jala

10.000 metros quadrados de entretenimento e cultura

150 Loja de compras criativas

1 grande loja long S

5 regiões Comida e bebida com 40 conceito de comida

1 jardim no terraço

1 Cinema Multiplex Premium

1 área de eventos

300.000 metros quadrados de jardim urbano equipado

4.000 carro do correio

As equipes Nhood estarão disponíveis no Mapic Cannes a partir de 30 de novembro, Riviera Building – Distrito 7, Suite R7.L1.

As entrevistas estão disponíveis mediante agendamento na assessoria de imprensa.