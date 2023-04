No palco estão The Cult, Skunk Anansie, Tom Morello e muitos outros

Medimex está de volta. Esta manhã na sala de conferências do Museu de Taranto MARTA, este evento nasceu em 2011 e foi padronizado como um evento internacional e conferência de música, uma referência para o mercado musical mundial. Espera-se um programa de concertos muito alargado, com músicos italianos e internacionais: Skunk Anansie, Echo & the Bunnyman, The Cult 40 anos depois do seu primeiro concerto em Taranto, Tom Morello dos Rage Against the Machine, sem esquecer o ‘dono’ deodato, nascido bem em Taranto.

O local das apresentações ao vivo será novamente a Rotunda da orla. No dia 16 de junho, Echo & The Bunnyman será interpretado por Ian MC Culloch, uma das mais importantes formações da cena britânica dos anos 80, e Antonio Deodato, que apresentará o novo álbum. Sábado, 17 de junho, um encontro duplo com Murder Capital e Skunk Anansie. O domingo, dia 18, termina com uma apresentação do The Cult quase 40 anos após seu primeiro show no Tursport em Taranto, e Tom Morello, compositor e guitarrista do Rage Against the Machine.

Exposições sobre a bateria e grupos de rock de Lou Reed

A edição de 2023 da Medimex em Taranto vai explorar, para além dos concertos ao vivo, a estreita relação entre a música e a arte através de duas exposições. O primeiro, alojado no Museu Arqueológico de Marta, será dedicado a Lou Reed, dez anos após a sua morte, com retratos de Andy Warhol e de Nova Iorque dos anos 60. A segunda, nas dependências do Departamento Jônico da universidade, receberá baterias de artistas e grupos que fizeram história no rock, como The Doors. Hoje são divulgados os primeiros detalhes do Festival Internacional e Conferência de Música promovido por Puglia Sounds, programa da região de Puglia para o desenvolvimento do sistema musical regional implementado com o Pugliese Public Theatre, agendado para 13 a 18 de junho em Taranto, na sede do Museu de Cesare Veronico, curador Puglia Sounds / Medimix Technician.

A coletiva de imprensa contou com a presença, entre outros, do Presidente da Região da Apúlia, Michele Emiliano, da Diretora Geral de Políticas Culturais da Região da Apúlia, Grazia de Bari, do Diretor do Departamento de Turismo e Cultura da Região da Apúlia, Aldo Patrono, e o Vereador de Cultura e Lazer do Município de Taranto Fabiano Marti. Este lançamento marca o regresso à dimensão dos festivais internacionais com três noites de concertos na Rotonda del Lungomare em Taranto.

Voltam também as atividades profissionais e comunicativas, escolas de ofícios musicais, «raconti», encontros dedicados a artistas, cenas e épocas que marcaram. No entanto, instalações, apresentações, livros de música e muitas outras atividades paralelas.

Um grande espaço será dedicado à música da Apúlia com uma seção ao vivo dedicada a jovens talentos selecionados entre os vencedores do concurso Puglia Sounds Record. Quinta-feira 15 de junho novamente em Taranto, no ‘Spazioporto’ haverá concertos de um grupo de artistas, incluindo: Vienna, Micino, Larin, Trevor, Lea Klim, Rosanna de Pace, Freud’s Freud, Salento All-Stars e finalmente Macro.

Uma combinação inseparável com Taranto

Hoje reafirmamos a união inextricável entre Taranto e Medimix. Acreditamos que este evento é uma homenagem a Taranto e a todos os seus valores humanos e culturais que através deste evento são comunicados à região e ao resto do mundo ». Assim o afirmou o Presidente da Região de Puglia, Michele Emiliano, falando no Museu Arqueológico de Marta na apresentação Medimex 2023, prevista para acontecer na capital jônica de 13 a 18 de junho.

Ele acrescentou que Taranto continua sendo a principal batalha na região da Apúlia sob cada lado. O renascimento desta cidade é claro para todos. É evidente pelo clima que prevalece na cidade, é evidente pelo grande número de pessoas que também são ativas de baixo ».

“Também trago meus cumprimentos”, relatou então o governador da Puglia, “para este grande fenômeno da festa do Primeiro de Maio (organizado pelo Comitê de Cidadãos, Trabalhadores Livres e Pensadores, ed.) que é muito importante para nós.” “Acho”, repetiu Emiliano, “que é um dos concertos mais originais do mundo do ponto de vista estilístico. “Agradeço a Cesare Veronico e Puglia Promozione, que são os protagonistas deste renascimento cultural da cidade – juntamente com a administração municipal e o prefeito”.

Veronico: Viagem da Puglia ao Mundo

«Mais uma vez este ano a Medimex é uma viagem da Puglia para o mundo e do mundo para a Puglia. Com as manchetes propomos uma viagem musical partindo de dois grupos seminais dos anos 80, Echo E the Bunnymen e The Cult, até The Murder Capital, considerados pela crítica como um dos grupos mais promissores da nova cena pós-punk, passando pelo ídolos indiscutíveis dos anos 90 e 2000, como Tom Morello, Skunk Anansie e Diodato, que além de ser um brilhante representante da cena musical da Apúlia e também proprietário de sua terra natal, Taranto ». É o que afirma Cesare Veronico, Coordenador Técnico da Medimex, que falava na conferência de imprensa de apresentação da Medimex Review 2023, que decorrerá em Taranto de 13 a 18 de junho.

Acrescentou: “Como é habitual, o programa de concertos, que este ano regressa ao formato de três noites, é apenas uma parte deste percurso. Este ano diversificamos por todos os géneros com datas dedicadas ao jazz, música de autor, pop e black music, e apresentamos duas exposições imperdíveis dedicadas a Lou Reed, que nos deixou há dez anos, e aos fãs de rock.” “E mais uma vez – prosseguiu – percorremos os temas e vertentes mais importantes do negócio da música internacional com uma rica fatia da atividade profissional e voltamos a propor escolas de música, um dos principais pilares dos Medics”.

“Em suma, o programa – com o qual Veronico conclui – é vasto e, como sempre, coloca Taranto e Puglia no centro da música mundial.”