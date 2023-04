Uma influente série clássica de anime está finalmente chegando à Crunchyroll.

Um dos mangás e animes mais influentes de todos os tempos já está disponível na Crunchyroll! Lançado com sua dublagem em inglês remasterizada, Saint Seiya: Knights of the Zodiac está pronto para entreter uma nova geração de telespectadores. A icônica série é um clássico best-seller da animação dos anos 80.

Saint Seiya é uma série de mangá escrita por Masami Kurumada. Foi originalmente lançado de 1986 a 1990, com sua primeira aparição ocorrendo entre 1986 e 1989. Ao longo dos anos, várias sequências de séries e filmes foram feitos. Este anúncio de que a série original estará disponível para streaming vem antes do lançamento do filme de ação ao vivo Cavaleiros do Zodíaco. Conhecida por inspirar outros mangás e animes de sucesso, a série também foi uma série de muito sucesso fora do Japão.

A partir de hoje, Saint Seiya de 114 episódios, também conhecido como Saint Seiya: Knights of the Zodiac, está disponível na Crunchyroll com dublagem remasterizada em inglês. A série gira em torno de um grupo de jovens chamados de “Santos” que usam um “pano” – ou armadura – que lutam por Atena, a deusa da mitologia clássica. A série inicialmente adaptou o arco de história do primeiro mangá, depois se desviou dele e criou um arco de história original, terminando a série antes que o mangá fosse concluído. Apesar de se afastar do material de origem, provou ser uma franquia de muito sucesso com várias adaptações e spin-offs.

Atualmente, Saint Seiya, dublado em inglês, está disponível para streaming na Crunchyroll na América do Norte, Austrália, Nova Zelândia e África do Sul. Dublagens em espanhol e português estão disponíveis em territórios latino-americanos. Além desta série original, a Crunchyroll também oferece várias séries spin-off que chegaram desde então, incluindo Saint Seiya: Omega (2012), Saint Seiya: Saintia Sho (2018) e sua mais recente adaptação animada, Knights of the Zodiac: Saint Seiya (2019). Apesar de sua idade, a série continuou a prosperar, apresentando a história dos Saints a novos públicos em novas iterações. Ainda assim, seria ótimo para os fãs da série original reviver esses momentos e para os novos espectadores verem onde tudo começou.

Saint Seiya é conhecido por influenciar séries como Mobile Suit Gundam Wing – outra série muito amada – e de outras maneiras, como o design de armas na série Bleach de Tite Kubo. Este anime de sucesso da Toei Animation é um dos muitos que a empresa produziu durante esse tempo, junto com Dragon Ball e alguns da série Transformers. A empresa é responsável por muitas séries de anime de sucesso que ainda são amadas pelos fãs e receberam novas adaptações, incluindo Sailor Moon e a série Dragon Ball. Dada a sua longevidade e aparições contínuas, não é surpresa que a Crunchyroll tenha sentido a necessidade de intensificar suas ofertas de Saint Seiya, tornando a série original acessível novamente.