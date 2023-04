O gesto de Goffredo diverte a multidão. Isso é o que ele fez

Matando dois pássaros com uma pedra. O ditado pode ser simples, mas alguns o interpretam literalmente. É o caso de Goffredo Cerza, companheiro de Aurora Ramazzotti, que, unindo o útil ao prazer, usa a vasilha onde o espumante é mantido gelado para colocar também o leite do filho. Para se mostrar na história Instagram Onde as garrafas aparecem lado a lado: Uma para mamãe e papai Brinde e celebre domingo e domingo ao pequeno César. Perto, mas diferente. Técnica engenhosa.

o príncipe

Ele nasceu há algumas semanas, mas Cesare já é o príncipe da Casa de Hunziker-Ramazzotti. Apaixonada pelo neto, a showgirl Michelle Hunziker costuma falar sobre o neto e como se tornar avó. Há alguns dias, Aurora passou o dia com ela e a própria Michelle cuidou da pequena. Na verdade, Michelle disse em suas histórias: “Agora minha mãe está descansando, eu vou cuidar de você Frogolino”, acrescentando um coraçãozinho vermelho. Na história seguinte, Michelle está deitada no sofá com o cachorrinho Odin e diz: «Você ouviu isso? É ruído branco porque nosso bebê está em casa e na verdade você tem que ficar quieto.” A próxima imagem mostra o cachorrinho, que por sua vez dormia enrolado e Michelle escreveu: “Todo mundo dormindo aqui agora”, completo com um emoticon com lágrimas de riso.

