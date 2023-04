Barbara D’Urso, 15 anos depois, realmente aconteceu: “Acabou…”

O anúncio de Barbara D’Urso nas redes sociais deixou seus seguidores perplexos. Vamos descobrir o que aconteceu com o apresentador do programa diário da tarde no Canale5.

A apresentadora de TV Barbara D’Urso é uma verdadeira fundadora da Mediaset House, apesar de decisões muito rígidas sobre seu futuro. Não é nenhum mistério que os dois shows que ela apresentava foram cancelados no último dia da semana: domingo ao vivo E Direto – Não é D’Urso.

Se o público pensou que uma despedida de Barbara d’Urso e Bersilvio Berlusconi estava no horizonte, logo teve que mudar de ideia. Ter mais tempo certamente permitiu que ela se dedicasse mais aos esportes, à dança e a um de seus maiores amores: o teatro.

De volta ao Teatro Bárbara d’Urso

Inspirada no espetáculo homônimo de 1984, Barbara D’Urso voltou a se apresentar no teatro após uma ausência de quinze anos. a oferta cabine dupla Escrito por Ray Cooney, Antes de D’Urso, Apresentado por Johnny Dorelli, Paola Quatrini, Martine Brochard e Paolo Panelli, em versão masculina.

Nesta adaptação editada e dirigida por Chiara Noches, a protagonista é Bárbara d’Urso, também conhecida como Giulia Rossi, uma taxista que alterna habilmente entre uma dupla na Piazza Risorgimento e outra na Piazza Enerio. Uma comédia de mal-entendidos, baseada na bigamia com um significado ridículo, conta também com a presença da comediante napolitana Rosalia Porcaro e Franco Ubini.

Última mensagem por Bárbara D’Urso

O público, que adora Barbara D’Urso e a acompanha em todos os projetos que vê sua participação, não esperava ler este post. Convencido de que seu retorno aos palcos estava apenas começando, vem uma ducha fria que ameniza todo o entusiasmo. E a primeira parte desta turnê maravilhosa e de enorme sucesso, que será retomada no outono com base em meus vários compromissos com a TV, chegou ao fim.Com um merecido táxi no pátio, voltei a atuar no teatro depois de 15 anos e foi muito emocionante para mim receber todo o seu carinho: foi como uma onda que me lavou de amor desde o primeiro exemplar até o último exemplar.

Falando do carinho dos fãs, ele escreveu: “Vi Eu me encontrava do lado de fora do palco esperando por mim todas as noites, mesmo no frio e na chuva: não esperava tanto calor e foi ótimo. Então, obrigado a cada um de vocês, obrigado à minha empresa maravilhosa e a todos os técnicos e trabalhadores e a cada trabalhador que tornou tudo isso possível. Até breve, Julia Rossi #colecionadora.