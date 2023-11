Homens e mulheres, Roberta di Padua quebra o silêncio no beijo com Gianni Sperti: “Não esperava, mas…”

Roberta de Pádua Ele concedeu nova entrevista à revista oficial da homem e mulher Onde ele repetiu seus pensamentos sobre Menção de Rawdat al-Arsh. Não somente. A senhora também aproveitou para comentar Um beijo muito discutido do colunista Gianni Sperti.

Roberta de Pádua Ela é uma das campeãs indiscutíveis homem e mulher. Em entrevista à revista semanal oficial do programa. A senhora voltou para atacar os Cavaleiros de RawdaNa opinião dela, ela não conseguiu flertar e iniciar um relacionamento e falou sobre isso Discurso proferido em estúdio com Barbara De Santi:

Acho que o que destacamos foi o desconforto compartilhado por todas as mulheres na plateia, não apenas por Barbara e eu. O programa é um espelho do que acontece também no exterior nas relações pessoais entre homens e mulheres, e isso se confirmou nos últimos dias […] Podemos estar diante de uma nova geração de homens muito diferente do passado. Eles estão tão ocupados consigo mesmos que não sabem mais como flertar consigo mesmos. Eles são preguiçosos […] Percebo que uma mulher forte e independente como eu pode se sentir intimidada por um homem, pois ela não precisa de homem….