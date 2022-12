Quem são os mais seguidos no Twitch na Itália

Novembro e dezembro são indiscutivelmente os meses mais difíceis para os esports, com as temporadas competitivas encerradas e as equipes, assim como os organizadores de torneios, recarregando suas baterias e formando times para 2023. Mas não é assim para entretenimento. contração muscular Amazon Live Streaming Platform: O conteúdo, relacionado ou não ao mundo dos jogos, nunca deixa de ter mais e mais pessoas seguindo seus criadores de conteúdo favoritos.

Milhões de horas assistidas no Twitch

De acordo com os dados da Comscore/Shareablee da Sensemakers, em novembro os canais italianos registraram uma montanha de Assista quase 12 milhões de horas, ligeiramente abaixo de outubro, quando havia mais de 13 milhões. Entretanto, é preciso ressaltar que as horas de transmissão oferecidas diminuíram, de 11.500 para cerca de 10.000, com uma média geral por canal de transmissão de 80.535 espectadores.

mais seguido

Por outro lado, nada mudou fundamentalmente no ranking dos programas mais assistidos pelos quais Gianmarco Tocco está à frente há três meses, ou seja, tumblr. Em novembro, Tocco foi transmitido 18 vezes e atingiu seu pico de mais de 40.000 espectadores, 7.000 a mais que no mês anterior. Mesmo o segundo no ranking não muda, sempre o ocupa transmissão verde, nasceu “Simone Buratti” que, apesar de ter o mesmo número de transmissões ao vivo, teve metade da média de visualizações ao vivo por minuto do Tumblurr: 6.514 contra 13.283 do primeiro. A plataforma fecha novamente Zano Com apenas nove transmissões ao vivo e uma média de 4.741 espectadores por minuto.

Novas entradas

Ele subiu para o quarto lugar, ganhando duas posições e se aproximando do pódio Dario Moccia Com 27 shows ao vivo, uma programação quase diária, e 4.476 espectadores por minuto com pico de 13.236 registrados nas 107 horas de transmissão, apenas seis horas após sua estreia, o Tumblr. No entanto, quem coleciona mais relógios é Dario Veracci, Moonread, que após um mês volta a figurar entre os dez primeiros, ocupa o oitavo lugar e ganha três posições em relação à votação anterior. Para ele até 31 direto, mais de um por dia em média.

Pokémon ainda é meu favorito

Entre a quinta e a sétima posição encontramos leon,v,h moagem grosseiraambos para baixo uma posição, e Youtube que ganha status em seu lugar. Em nono lugar está o Real Mirza, Enquanto o último dos dez primeiros foi ocupado pela segunda nova entrada do mês, Francesco Cellorzo conhecido por todos como cidônia, Um criador de conteúdo associado principalmente a Pokémon. Graças ao lançamento do novo título Scarlatto e Violetto, seu canal deu um grande salto: 36 transmissões ao vivo, 2241 espectadores por minuto e um pico de audiência de 7719.

Rocket League está entre os melhores

Em termos de títulos de e-sports, o videogame que melhor se classifica com seu próprio canal é Rocket League com o’Campeonato Italiano de Foguetes Que entra no top 20, em 19º lugar para ser exato. O IRC é o torneio italiano oficial da Rocket League, organizado em colaboração com a PG Esports, que teve a fase final da temporada em novembro com o último capítulo transmitido ao vivo em Semana dos Jogos de Milão O último final de semana de novembro, além da transmissão ao vivo.

Por último, mas não menos importante, é dada a presença de duas mulheres nos 30º e 31º lugares: Trata-se de Concetta Viola “ImViolet” Baseado em Sara Stefanesi “Kurolily”. O primeiro marcou uma média de 807 espectadores por minuto com pico de 2.821, enquanto Corolelli parou em pouco menos de 778 com pico de 1.472. Ainda assim, Stefanizzi pode se orgulhar do número de horas de exibição de seu conteúdo: quase 113.000 horas, contra “apenas” 83.000 horas do ImViolet.