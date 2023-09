Quem a insultou por causa dessa foto

Não há simpatia entre eles, e isso é compreensível agora, e a oportunidade para um novo confronto nunca está ausente. É sobre Catarina Kolovati E Claire Feragny. A faísca foi acesa pela esposa do ex-zagueiro da seleção nacional que foi campeão mundial em 1982, com um story no Instagram que não deixa margem para nuances: “Avise dona Ferragni que ela até bate constantemente”. Sente-se cara a cara Para os seguidores é um problema: é uma questão Transtorno obsessivo-compulsivo. E desde aquele dia ele vem explicando para o mundo inteiro qual é o problema das mulheres, coloque o seu vício na lista dos problemas também!

Este vergonhoso ataque vem em relação à história em questão André GiambrunoPrimeiro Sr. Primeiro Ministro Geórgia Melonique comentou imprudentemente o estupro de Palermo, acusou secretamente a vítima de estar bêbada, o que, se evitado, a impediria de conhecer o “lobo”.

Essa é a idéia de Giambruno: “Se você vai dançar, você tem todo o direito de ficar bêbado, mas se você evitar ficar bêbado e perder o juízo, você também pode evitar se meter em certos problemas, porque então Encontre o loboFrases que claramente enfureceram as mulheres, inclusive Chiara Ferragni.

influenciador que 29,5 milhões de seguidores Ele, por sua vez, respondeu sem qualquer embelezamento: “Gostaria de lembrar a Andrea Giambruno e seus outros colegas que não temos problemas com lobos – como ele escreveu – nem com gigantes gentis, feras, cães e feras diversas. Nosso problema são os homens”. como eles.” Porém, Ferragni agora terá que se defender sozinha, não só dos lobos, mas também das leoas que rosnam para ela e veremos se ela reage completamente irritada ou escolhe o caminho do silêncio.