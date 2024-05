David Di Donatello Cerimônia do Best Fashion Awards termina em polêmica: “Você poderia até ter nos dado duas estatuetas, o preço barato” – vídeo

“Nos colocaram na escada como Wanda Osíris, preferimos dividir o quarto com os colegas”, explica Sergio Pallo, que, junto com sua colega Daria Calvelli, ganhou o prêmio pelo “Rabbito” de Bellocchio. “Infelizmente, nosso trabalho como estilistas e decoradores é visto como o de vitrinistas e empregadas domésticas, o que não deveria ser o caso.”

Foram colocados ao longo da escada, talvez para criar um “efeito pitoresco”, mas a ideia do autor certamente não foi compreendida. Sergio Ballo e Daria Calvelli, os melhores figurinos de David 24 para “Rapito” de Marco Bellocchio, são desajustados. Durante a cerimônia de premiação, Balu não recuou e, após jogar o casaco no chão e pegar a estatueta, gerou polêmica: “Vamos fazer um julgamento salomônico sobre esta estatueta e dividi-la em duas partes. Somos dois, você poderia ter nos dado dois, o preço barato…” “Estou com muita raiva – explica ele depois de pegar o microfone na mão – porque nos colocaram na escada como Wanda Osiris, teríamos preferimos dividir a sala com nossos colegas deste trabalho. “Infelizmente, o trabalho dos nossos estilistas e decoradores é visto como trabalho de vitrines e empregadas domésticas, o que não deveria acontecer.” Ballu agradeceu à colega Daria e dedicou o prêmio à amiga Stefania, que antes de sua morte lhe deu um judeu. xale de oração que pertenceu ao seu avô, que morreu em Auschwitz em 1944. “Este é um período muito triste para todos nós. Agora a Europa está assumindo a bandeira sionista sem saber que o sionismo é muito complexo”, explicou. ainda anti-semita e isso é terrível.”

Sérgio Ballo vs. #David69“Que barato. Somos dois, você poderia ter nos dado dois. Estou com raiva porque você nos colocou na escada como Wanda Osiris.” pic.twitter.com/2bFjbbCss3 – O Grande Flagelo (@grande_flagello) 3 de maio de 2024

