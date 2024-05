Os locais mais bonitos da ficção – SiViaggia

A combinação perfeita entre uma série policial de TV e uma história de amor cheia de reviravoltas: obviamente, estamos falando disso “Roxo como o mar”, um dos dramas mais esperados do ano. Chegamos à 2ª temporada, reconectando os muitos fios que ficaram pendurados há vários meses. Mais uma vez, com um elenco excepcional e muitas novidades que o público adorou, a série promete ser um verdadeiro sucesso. Vamos descobrir o que são Os locais mais bonitos Onde os episódios foram filmados.

“Viola com il Marie 2”: detalhes

Depois de uma primeira temporada de muito sucesso Novos episódios da série “Viola Come il Mare 2”, Drama Mediaset. Estreia na sexta-feira, 3 de maio de 2024, em horário nobre do Canale 5, com episódios subsequentes transmitidos todas as quintas-feiras. Mais uma vez achamos maravilhoso Francesca Chileme No papel de Viola, uma jornalista ousada com um passado difícil e… Talvez, Yaman No papel de Francesco, um charmoso inspetor-chefe de polícia que sempre lida com casos misteriosos.

A equipe vê muitos outros Grandes heróis, de Simona Cavallari a David Coco, e algumas novidades muito promissoras, como Nini Bruschetta e Giovanni Sivoni – que interpreta o novo primeiro-ministro Matteo Ferrara, um homem cheio de charme e surpresas. Os 12 episódios que compõem a 2ª temporada foram filmados no segundo semestre de 2023, entre o verão e o outono, em algumas locações deslumbrantes. outra vez, O verdadeiro “herói” só pode ser a cidade de PalermoOnde acontece a maior parte da fotografia. Esses são os lugares onde a imaginação nos lançará.

Locações de “Viola Comme il Mare 2”

Como nós vimos, A maravilhosa cidade de Palermo É o pano de fundo da maioria das cenas de “Viola Come il Mare 2” – como realmente aconteceu durante a primeira temporada. Uma das fotos mais bonitas foi tirada na grande varanda compartilhada entre os apartamentos de Viola e Francesco, com vista para o centro histórico da cidade. A vista é a magnífica Basílica da Bem-Aventurada Virgem Maria, também conhecida como Catedral de Palermo. É considerado Património da UNESCO No contexto do Palermo árabe-normando, é uma obra-prima que remonta a 1.100 anos e foi remodelada diversas vezes, de acordo com os ditames das épocas por onde passou.

Outras imagens foram então filmadas na misteriosa sede da Sicilia WebNews, a redação onde Viola trabalha: o prédio está localizado em Área de ArenellaSitua-se ao longo da costa norte da cidade, no sopé do promontório rochoso do Monte Pellegrino. Aqui é possível observar uma bela praia dourada e dois pequenos portos que lembram a antiga missão da vila que nasceu como povoado de pescadores. Naturalmente, muitas outras cenas foram filmadas em Palermo. Locais Palácio Artali TominelloÉ um edifício que remonta ao século XVII e hoje é utilizado para recepções e eventos especiais.

Ele também tem imaginação, entre seus sites também Cidade de Roma e áreas adjacentes. Já na primeira temporada surgiram locais como Civita Castellana, uma belíssima aldeia de Viterbo que contém preciosas evidências arqueológicas, Formello e Ostia. Desta vez também eles estão lá Cenas representando a capitalPara onde a equipe do filme “Viola Come il Mare 2” se dirigiu para começar a trabalhar, antes de viajar para Palermo.