“Quero ser o Bebo Budo na Eurovisão”

"Estou muito feliz por estar aqui, Quero ser o Bebo Budo na EurovisãoEu quero estar lá sempre!









Entusiasmo Gabriel Corsi paraFestival Eurovisão da Canção Não desaparece mesmo depois dos anos em que foi a voz italiana do evento musical europeu. Também em 2024, os seus sábios comentários acompanharão o público italiano nas meias-finais e na final da competição de canto mais seguida do mundo. Ele estará ao seu lado Mara Mayonchi E os dois estarão torcendo por eles, como toda a Itália Angelina Manga. Na verdade, diz Corsi, se o cantor italiano vencer, ele estará pronto para conquistar o palco vestido de ABBA. E também porque uma das edições que mais lhe marcou foi aquela em que Maniskindo qual não gostou muito: “Malgioglio e eu estávamos no estúdio, sozinhos nos estúdios do Fabrizio Frizzi, e não tínhamos nem o que comemorar”.

Por isso esperamos abrir o espumante no dia 11 de maio para comemorar a vitória italiana, mas enquanto isso, Gabriele Corsi está se preparando para este evento e também olhando para o futuro, diz ele nesta entrevista ao Revista Livro.

O que você escreve no caderno que sempre carrega com você? Notas para a Eurovisão?









“Escrevo tudo, porque sou obcecado, sou obcecado, faço anotações o tempo todo. Agora, por exemplo, tenho-o na mão porque fiz algumas anotações para a conferência de imprensa da Eurovisão, mas também há mais Por exemplo, em setembro será lançado um livro no qual escrevi sobre minha experiência no serviço público em um hospital psiquiátrico, e esta manhã escrevi uma frase que gostei de começar: “Gente louca sempre me deixou louco”.

A Eurovisão é um programa que não só é muito acompanhado na televisão, mas também é um programa muito social, muito querido pelos jovens que este ano poderão acompanhar um dos seus pares em palco. Tem essa impressão?

"Sim, confirmo, tenho dois filhos nesta idade. Minha filha tem 21 anos Ele queria que eu dissesse a Angelina Mango que ela é uma grande artista. Além disso Ela também é cantoraestudando jazz vocal em Nova York, em Nova escola. Ele ganhou uma bolsa de estudos e estou muito orgulhoso, apesar de sentir muita falta dele. Quando a levamos para Nova York, no avião para casa, uma comissária de bordo veio até mim e disse: "Devia pedir para ela chorar mais devagar", porque vi o oceano embaixo do avião e pensei em dar uma olhada. quanta água havia. "Chegou a nossa hora!" Mas a minha sobrinha, Martina, filha do Forio, sempre foi uma grande fã da Eurovisão Trio Medusa. Ela forçou o pai a levá-la de férias para Israel porque ele tinha visto o comercial durante a Eurovisão há alguns anos, o que também é uma forma de os países participantes se apresentarem. "Por outro lado, meu filho de 18 anos disse que formaria um grupo de escuta com os amigos para assistir às semifinais e final, então sim, percebo o quanto os jovens estão acompanhando esse show."









Já tendo ouvido as músicas concorrentes, você acha que Angelina Mango tem concorrentes formidáveis?

“Infelizmente sim, alguém pode nos dificultar. Uma bela peça e uma bela performance é isso.UcrâniaMas na minha opinião, o que mais devemos temer para alcançar a vitória final são as canções Croáciacom Lasanha de bebêe isso de suíço Com Nemo códigouma bela peça, embora musicalmente mais complexa, enquanto a canção croata é um clássico que pode se tornar um sucesso, por ex. Tcha-chá-chá “Eles passaram por ele.”

Gabriel Corsi também é um dos rostos mais famosos de Novi. O que você acha da entrada do Amadeus na sua rede?









“Para usar uma metáfora desportiva, há jogadores de futebol que se perguntam: ‘Quantos golos marquei?’ Em vez disso, olho mais para ver se a equipa ganhou. Na verdade, quando Fazio chegou fiquei muito feliz e. Estou tão feliz agora que o Amadeus chegou. Se o time comprar um jogador dessa qualidade, é bom para todos. Acreditei imediatamente no projeto noveO que se desenvolve e se torna uma realidade incrível. Da minha parte, mais do que pertencer, acho que é sempre importante focar no que se está fazendo. “Na Eurovisão, por exemplo, estou feliz por fazê-lo porque é algo que adoro, e sinto-me honrado por poder escolher fazê-lo, mas percebo que há situações em que não se pode escolher, por isso nunca julgue meus colegas, porque você nunca pode conhecer em detalhes a realidade e a vida de outras pessoas.”

Mas você teme que a Amadeus roube o seu lugar, visando especificamente o seu período de tempo desde o seu tempo Não se esqueça da letra da música ocupar o mesmo tempo Seu emprego?

"Além do fato de que quando você assina um contrato, não é como se você estivesse assinando e atribuindo uma vaga, não é como se você estivesse reservando um campo de futebol de cinco. Então aqui também eu respondo: O mais importante é sempre o projeto, O que você faz. Lembro-me da primeira vez que fiz isso no início da noite, fiz Atualmente com Me leve. Todo mundo me disse que você era louco, indo contra o bando e contra ele Tiras…E agora estamos lutando pelo mesmo escopo. Mas para mim não é questão de tempo, é o programa que vence: estamos connosco não Temos em média 2,8-3% de pessoas que nos assistem porque Eles querem cantar: 20h30? 19h30? "Na minha opinião, eles querem cantar de qualquer maneira. Talvez tenhamos que encontrar uma solução diferente, mas isso não me assusta nem um pouco."









Então você não se sentirá deslocado?

“Não, repito, nunca pensei em ocupar o meu lugar, sempre pensei no projeto. Então entre outras coisas com a Nove fazemos outras coisas, além de. O fazendeiro está procurando uma esposa Que retornará em setembro, e estamos trabalhando em outro programa no horário nobre. “Gostaria muito de fazer um show de variedades, mas ainda estamos pensando nisso, ou talvez seja um jogo, ou um show de talentos, mas com orquestra, música ao vivo”.

Qual a relação que você tem com os dados da Auditel?









“Sou formada em estatística, leio números no Checker mas também olho gráficos, porque gosto de perceber com quem estou a falar. não, Por exemplo, Também atrai um público muito jovem. Até as crianças me acompanham muito, me escrevem, me mandam desenhos. Aqui, por exemplo, estávamos conversando sobre horários, horário infantil e 15h30, mas isso também é legal, se você tiver o plano certo.”

Você disse que queria ser Beppo Budo para o Eurovision, mas não para Sanremo?

"Você disse isso com absoluto respeito, Pippo Bodo da Eurovisão. Quanto a Sanremo, acho que existe um candidato oficial. Carlos Conte, certo? Ele escapou? Você está mais informado, mas acho que deveria fazer Sanremo quando seu rosto já estiver lá Muito familiar para o público em geral. Eu fiz um programa genérico como Reação em cadeia Depois minha carreira seguiu em outras direções, então acho que sou um rosto bastante conhecido, mas não tanto quanto acho necessário para fazer Sanremo. Mas então, por quê? Vocês eram nomes completos? Então vou fazer, não sabia! "Aí o problema do total de nomes é sempre que eles têm que te perguntar, porque sempre tem muita gente indicando."









Malgioglio ou Mara Maionchi são melhores como companheiros de aventura da Eurovisão?

É como se eu lhe perguntasse: você ama mais minha mãe ou meu pai?

Entre os dois, quem é mais politicamente incorreto?









Bom, eu tinha que pedir desculpas publicamente ao Malgioglio, ele criou uma questão política, e precisávamos do capacete azul com o Cristiano…

A Eurovisão tem um charme frívolo?