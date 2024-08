O famoso colar rasgado de Millie Carlucci: “Conversamos sobre isso, mas…” | Todos vocês estavam esperando por isso, mas ficarão desapontados

Millie Carlucci já está ocupada organizando a próxima edição do Dancing with the Stars, mas desta vez o contrato com uma celebridade já famosa foi rescindido.

todos os anos, Millie Carlucci Ele se dedica com muito empenho à escalação do elenco de Dancing with the Stars, tentando convencer muitas celebridades do mundo do entretenimento a participarem da dança do casal em todas as suas vertentes.

Recentemente, a emissora apresentou a nova pauta que o público terá a oportunidade de conferir na próxima edição do seu famoso programa. No entanto, durante vários meses, a participação de um rosto muito conhecido na televisão italiana foi tida como certa.

Os holofotes estavam sobre ela, esperando para ser vista em Rai abordando um programa muito comentado como o apresentado por Carlucci.

Porém, após a apresentação oficial do elenco, chegou uma decepção inesperada: eles não estariam presentes.

Millie Carlucci apresenta o novo elenco de Dancing with the Stars, mas…

Nos últimos dias, a atenção da mídia se concentrou em Millie Carluccique revelou oficialmente o elenco da próxima edição de Dancing with the Stars. O público ficou surpreso ao descobrir rostos conhecidos da televisão e do esporte, como: Federica PellegriniCantora Nina Zelli, Alan Friedman, Bianca Guachero, Luca Barbareschi, Francesco Paolantoni, Federica NargyE mesmo Sônia Broganellique aceitou imediatamente o convite do apresentador.

Com grande surpresa, o ator Furkan Palali de Terra Amara também estará no elenco. No entanto, a atenção concentrou-se recentemente em outra faceta bem conhecida do mundo do entretenimento: Bárbara Dursoque deveria entrar oficialmente na música Rai especificamente através do programa Mille Carlucci.

Rasgando o contrato de Millie Carlucci?

no passado, Millie Carlucci foi flagrada almoçando com Barbara D’Urso No coração de Milão, e tudo indicava que os dois anfitriões poderiam colaborar no Dancing with the Stars. No entanto, após o anúncio do elenco oficial, as esperanças de ver Barbara D’Urso no programa tornaram-se muito baixas.

No entanto, Millie Carlucci deixou a porta aberta para D’Urso fazer sua estreia no programadeclarando: “Já finalizamos o elenco para a 19ª edição do Dancing with the Stars, é tudo verdade. Mas há uma pequena surpresa: todo o elenco não estará no trailer. São dois nomes que não vou contar, estão fechados e embalados. Não posso revelá-los agora, contarei mais tarde. Vamos, vamos brincar um pouco. São nomes muito interessantes e poderosos, por isso prefiro revelá-los mais tarde“.