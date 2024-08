Boletim e placar da partida

Euro 2024, Portugal-França é outra partida final antecipada que os fãs gostariam de ver como o ato final do evento. Vamos ver como foi no resumo editado pela equipe editorial da Wigglesport.

Depois das emoções da Espanha e da AlemanhaEsta noite foi a vez de Portugal e França darem grande espetáculo nos segundos quartos-de-final deste Europeu. Cristiano Ronaldo versus Mbappé, uma passagem de bastão entre dois campeões absolutos do futebol mundial, passado versus presente e futuro.

em Portugal Martinez A mesma escalação para as oitavas de final está confirmada, enquanto Deschamps Você deve desistir Rabiot Devido à inelegibilidade, substitua-o Camavingaenquanto Colo Mwani pés descalços Inchaço antes.

Portugal-França 3-5 dcr, boletins e placar

Na primeira parte houve muito pouca emoção e muita táctica, pelo que houve um grande equilíbrio entre as duas equipas. Nenhum deles quer sofrer gols, mas o mais importante é que estão lá França Tentar jogar, enquanto os portugueses vivem principalmente do jogo dos indivíduos em campo, nomeadamente da linha de médios-ofensivos atrás deles Ronaldo. Ao final dos 45 minutos, eles apenas gravam Instantâneo de Theo Hernandez bloqueou o remate de Diogo Costa E alguma aceleração portuguesa nas asas.

E no segundo tempo Portugal Ele tem a oportunidade mais importante da partida: passar a bola para Bruno Fernandeso tiro cruzado é salvo perfeitamente Minyan. Logo depois, funcionou Liao Da esquerda, a bola está no meio o que equivale a uma inserção Vitinha Mas seu tiro continua Minyan O que o corpo coloca nele. Aos 66 minutos, um gol dramático perdido Colo Mwanicujo direito foi decisivamente desviado Dias O que envia muito brevemente. Aos 70 minutos, outro gol foi marcado pela França Camavingaque encontra a bola na grande área, mas comete um erro fatal a 5 metros do gol. Aos 94 minutos, as duas equipes permaneciam em 0 a 0 e fomos para a prorrogação.

No primeiro semestre é Liao Para uma grande chance: um chute de excelente posição, Upamecano Em um slide salva tudo. Por outro lado é Pimenta Para manter sua equipe à tona com um desempenho tremendo (outro salvo Mbappé Depois da emocionante serpentina Dembélé). oe diferença, Agora que estão particularmente cansados, parecem querer se arrastar para a disputa de pênaltis. Ele não volta quando muda de lado Mbappéfoi substituído por Deschamps Depois de um problema que ela sofreu aos 105′. A 107 pés também há espaço para João FélixSua conclusão cria a ilusão de propósito. E no último suspiro, Nuno Mendes Ele perde o último contra-ataque da partida e vai para os pênaltis. Estes são os votos e o placar:

Portugal – França 0-0

Portugal (4-2-3-1): Diogo Costa 6; Cancelo 6,5 (75′ Semedo 6), Rúben Dias 7, Pepe 8, Mendes 7; Vitinha 6 (119′ Nunes), Palinha 6 (92′ Neves 6); Bernardo Silva 6,5, Bruno Fernandes 6 (74′ Conceição 6), Leão 6 (106′ João Félix 6); Cristiano Ronaldo 5.5. ct. Martinez

França (4-3-3): Minian 6; Kounde 6, Upamecano 6,5, Saliba 6,5, Theo Hernandez 6; Kanté 6.5, Tchouamini 6, Camavinga 6 (91′ Fofana 6); Kolo Mwani 5 (86′ Thuram 6,5), Mbappé 6 (106′ Barkola 6), Griezmann 5,5 (67′ Dembélé 7). ct. Deschamps

Pênalti para Portugal: Ronaldo metas, Bernardo Silva metas, João Félix pólo, Nuno Mendes Objetivos.

Pênalti da França: Dembélé metas, Fofana metas, Condé metas, Ele cambaleou metas, Hernández Objetivos.