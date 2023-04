Para o The New York Times Fox News “Uma Tragédia”

Tragédia da Fox News

No verão de 2011, Roberto Murdoch No meu pequeno escritório Wall Street Journal, onde fui colunista e editor. Ele acabara de voltar de Londres, onde prestou depoimento perante uma comissão parlamentar que investigava o escândalo das escutas telefônicas de jornais britânicos (e onde havia sido atacado com bolo de espuma de barbear). O escândalo levou ao fechamento noticias do mundoUm dos jornais de língua inglesa mais vendidos do mundo. Não me lembro de muitos detalhes da conversa – Murdoch gostava de falar sobre política e política com seus repórteres, e às vezes nos levava para almoçar no Lamb Club, no centro de Manhattan -, mas me lembro da essência de suas palavras: nunca coloque qualquer coisa no frasco. e-mail. Aparentemente, foi ideia dele não exigir que suas empresas adiram a altos padrões éticos. Tratava-se de não deixar vestígios que os investigadores pudessem usar como prova contra ele, sua família ou seus tenentes favoritos. doze anos atrás. Não mudou muito. O que é eufemisticamente descrito como uma divisão na segunda-feira entre Raposa Notícias e seu diretor-chefe de desinformação, pescoço Carlson, vem depois que o ex-apresentador do horário nobre colocou coisas em e-mails e mensagens de texto para provar que sabia que estava vendendo mentiras – e então começou a amplificá-las. A propósito, “Sydney Powell está mentindo”, Carlson disse a sua colega Laura Ingraham em 18 de novembro de 2020, referindo-se à infame teoria da conspiração eleitoral. “Eu a peguei. É uma loucura.” O que se aplica a Carlson se aplica a muitos outros na rede, até Murdoch, de acordo com as evidências coletadas pela Dominion Voting Systems em um documento arquivado como parte do processo contra a Fox News, que resultou em um acordo de $ 787 na semana passada. “Receio que coisas terríveis vão acontecer que machucarão a todos”, disse Murdoch ao CEO da rede. Susana Scott. Mas a rede demitiu ou puniu os jornalistas que relataram a verdade. Não é inconcebível que a Fox possa agora ter o mesmo destino que o News of the World. A empresa está enfrentando um processo semelhante da Smartmatic, outra empresa de tecnologia de votação, desta vez por US$ 2,7 bilhões. Carlson quase certamente se mudará para outro local, levando consigo seu grande público. A mesma coisa aconteceria com outros âncoras do horário nobre com problemas legais se fossem demitidos. Tudo isto torna o desafio da Fox Business bastante semelhante ao dos surfistas da Praia da Nazaré, em Portugal: perder a onda, apanhar a onda ou ser esmagado pelas ondas. Para Fox, surfar na onda não poderia ser mais fácil: o populismo raivoso é uma força que só pode ser alimentada por fanning e nunca apaziguada. Eu sou feliz? Eu não sou nada. Em parte, é a crença de que qualquer que seja o próximo trabalho de Carlson, provavelmente será ainda mais imprudente e inebriante do que sua encarnação anterior: este é um homem cuja carreira se estendeu de William F. Buckley a Bill O. Riley e em breve, como espero, o futuro padre Coughlin. Ninguém deve descartar a possibilidade de ele entrar na política, seja como companheiro de chapa de Donald Trump ou como candidato de compromisso no Partido Republicano entre Trump e Ron DeSantis. Mas também há uma sensação do que a Fox poderia se tornar.

Murdoch A oportunidade de construir algo que o país realmente precisava surgiu em meados dos anos noventa, quando corresponder republicano Ele estava ficando longe da parte otimista e responsável ronaldo Reagan E George HW Bush em direção a uma febre salamandra Gingrich E Tom atraso: um equilíbrio efetivo do centro-direita versus o predominantemente liberal (como os conservadores costumam ver), que é subestimado pela maioria dos meios de comunicação convencionais. Em outras palavras, em vez de tentar pegar uma onda assassina, Murdoch poderia ter comprado um navio e zarpado. Você provavelmente não receberá as avaliações que obteve Raposa, embora para Murdoch Fox sempre tenha sido sobre influência, assim como dinheiro. Mas, se bem executado, poderia ter feito mais para aumentar o conservadorismo na direção de Burke, Hamilton e Lincoln do que insultá-lo na direção de André JacksonE Atmosfera McCarthy E tapinha buchanan. Tal canal ainda teria sido muito conservador, de uma forma que a maioria dos liberais acharia insana. Mas ele também defenderia o cerne clássico e liberal do conservadorismo inteligente: a ideia de que os imigrantes são um trunfo, não um obstáculo; As liberdades de expressão e consciência também devem se estender àqueles cujas ideias são odiadas; que o poder americano deve ser aproveitado para proteger as democracias do mundo de déspotas agressivos; que somos mais ricos em casa negociando mercadorias livremente no exterior; Não há nada mais sagrado do que a democracia e o estado de direito. Esse patriotismo é manter a capacidade de criticar um país que amamos, enquanto ainda amamos o país que criticamos. Esse tipo de canal será ainda mais necessário no futuro, à medida que as forças desencadeadas por Murdoch destroem tudo em seu caminho, desde os republicanos do “sistema” até, talvez, a própria Fox. Que vergonha para Rupert Murdoch, ele não era o homem certo para fazer isso.

