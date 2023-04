Asia Argento Na Celebrity Island, a atriz pousou de surpresa para defender sua irmã Fury “do bullying dos párias”.

Asia Argento também estará entre as protagonistas do próximo episódioilha famosa. A atriz desembarcará em Honduras para surpreender sua irmã, Fury, que é uma concorrente da atual versão do reality show apresentado por Ilary Blasey. O episódio irá ao ar excepcionalmente no dia 2 de junho, em vez da habitual segunda-feira da semana. Argento será o primeiro parente do clone a aparecer na ilha para conhecer sua irmã. Asia Argento desembarca em Honduras para surpreender sua irmã Fury e todos os outros náufragos. Previsto para terça-feira, 2 de maio, no Canale 5, será um episódio crepitante! lê a legenda do post postado na conta oficial do programa no Instagram. Ainda não se sabe quanto tempo a cineasta ficará em Honduras: é possível que permaneça entre os náufragos o tempo suficiente para surpreender Fury Argento ou que acampe por um período mais longo. Segundo fontes do programa, foi a atriz quem expressou o desejo de encorajar a irmã em sua primeira experiência no programa. realidade. “Asia, você está indo bem. Muita intimidação contra Fiore”, comentou a modelo e ex-pária Demetra Hampton no anúncio do próximo episódio. “Ele precisa de algum apoio. Eu também sofri bullying na ilha. Você verá que pessoas frágeis precisam de tempo.”

