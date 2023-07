Avalanche Vittorio Feltre’s Mediaset Barbara d’Urso: “um chute na bunda”

A Mediaset erra ao “despejar” Bárbara D’Urso, que não está mais nos planos da empresa após anos de honrosos serviços que culminaram em altos índices de audiência e vínculo com um público unido. Uma defesa do apresentador não ser “oficial”, mas querer ser “desenho da realidade”, vem de Vittorio Feltre que dedicou um longo artigo à história no Libero. Em primeiro lugar, o editor-chefe do jornal se recusa a rotular o “lixo” ligado a D’Urso: na verdade, “ela é uma workaholic incansável capaz de trazer pontuação para casa por causa de sua televisão, não importa o quanto isso afete as pessoas. Em seus narizes , aqueles que tentam se dar um tom além dos invejosos, são sempre tantos quando se é bom, e trabalha, e agrada, e diverte, e diverte, mas também informa, e conta sobre sociedade, costumes, novidades , e a vida deste último.

Em suma, “Dificilmente a Alfa Romeo conseguirá substituí-la”, escreve Feltri, que detém mais de uma participação na rede: “A Mediaset está dando um chute nas costas e se desfazendo dela às pressas, antes mesmo do vencimento natural do contrato que será em dezembro então é este o novo ciclo que está prestes a A empresa fundada por Silvio Berlusconi lançar alguns dias após a morte deste último?

“Espero que o Canale 5 não se transforme em Raitre, não se despersonalize, não se revolucione a ponto de se tornar algo que os espectadores não conheçam mais, e os espectadores que já estão muito desapontados porque em setembro nunca verão Barbarella”, disse. escreve o desdenhoso Feltre Naming lixo: “Francamente, estou cansado da tendência predominante de criminalizar e desprezar tudo o que as pessoas gostam, ou seja, o que é popular, do político ao apresentador. A meu ver, o que vai ao encontro do gosto italiano é não abandoná-lo, mas avaliá-lo. Nossa tarefa não é educar, nem moralizar, nem suavizar. Talvez seja apropriado abandonar essa base sobre a qual nos colocamos sozinhos. Da qual mais cedo ou mais tarde cairemos. De fato , nós já desmoronamos.”