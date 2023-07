Festival de Avignon fala inglês pela primeira vez

Avignon (França), 5 de julho. (askanews) – O Avignon Film Festival falará inglês pela primeira vez. A 77ª edição de um dos mais famosos eventos teatrais do mundo arranca com uma série de importantes novidades, conta Tiago Rodrigues, dramaturgo, encenador e actor português, primeiro realizador estrangeiro do certame francês que atrai milhares de entusiastas. de todo o mundo.

“Uma das novidades para a edição de 2023 do Festival de Avignon é o facto de convidarmos um idioma para cada edição do festival”, explicou, “e nesta primeira ocasião convidamos o idioma inglês, com um anfitrião de apresentações em inglês dos Estados Unidos, mas também dos Estados Unidos e da Austrália. Também traduzimos muito teatro francês com legendas em inglês, para que o público e os profissionais que falam inglês possam descobrir a criatividade francesa.”

São 44 espetáculos em cartaz, sem contar as incontáveis ​​apresentações de rua e teatros off-the-teatro que reviverão a cidade francesa às margens do Ródano até 25 de julho. Certamente, segundo o diretor, as apresentações levarão em conta questões atuais, inclusive a tensão que eclodiu nos subúrbios franceses.

“É claro que o Festival de Avignon é também um espelho do mundo. É um festival conhecido por sua capacidade de discutir problemas mundiais e fenômenos sociais. Não há dúvida de que o que está acontecendo hoje na França e as questões profundas levantadas por esses eventos. Obviamente, isso vai acontecer será discutido no Festival de Avignon, que é uma celebração Com as Artes Vivas, ao mesmo tempo que é uma celebração das artes vivas, é também uma celebração cívica que nunca é cega às queixas do mundo .”

