Ouça a TV em 17 de dezembro: Croácia-Marrocos (4,8 milhões e 39,5%) não faz barulho à tarde. À noite, Carlucci vence Signorini e vipponi

Você está ouvindo o topo. Em Rai1 de 16.00 a segunda metade da Croácia-Marrocos com 5.431 milhões e 42,7%; o primeiro em 4,180 milhões e 35,7%. “Dancing on the Floor” 4,178 milhões, 22,5%.

a Copa do Mundo O Catar está em jogo com a final do terceiro e quarto lugares, Croácia e MarrocosÀs 16h00 do sábado, 17 de dezembro, aconteceu o acontecimento do dia: a partida, que os Balcãs venceram por um para 4,8 milhões de espectadores e uma participação de 39,5%. Sete dias atrás, porém, em uma tarde épica Marrocos e Portugal Ele tinha 6,5 ​​milhões e 45,7 por cento da participação, que continua sendo o recorde de todos os tempos do futebol mundial. Na Copa do Mundo Rússia 2018, no sábado, 14 de julho, Bélgica-Inglaterra Teve 4 milhões 479 mil espectadores, o que equivale a 36,6%.

No horário nobre da Rai1, o principal desafio era entre entretenimento e realidade. na Rai1 Dançando com as estrelas eu saí Luisela Costamagna deixando-o cair para a final, enquanto no Canale 5 al Grande Irmão VIP A carta era de mema para Atíliopara destacar o loop. Outras propostas? Do lado de Vale Mazzini, a série ainda é exibida na Rai2, enquanto era teatro Mattia Touré Com Seis cortes fáceis. Do lado de Cologno, no entanto, o Italia 1 transmite Greenwichenquanto ele sugeria Dramatic Rete 4 Inocente. Última opção, Combine Concita De Gregorio (livros no ar) E o Lesia Colo (Éden). Aqui está a escala do contador.

Índices de audiência no horário nobre: ​​Rai1 vence, reality show Canale 5 16,3%



Foi transmitido pela Rai1 Dançando com as estrelas Com Millie Carlucci Para a conexão, campeões Paraíso feminino E a Valéria Fabrizi dançarinos noturnos, Guillermo Mariotto, Fábio CaninoE a Evan Zazzaroni, Selvagia Lucarelli e Caroline Smith No júri da TV, ao lado da pista Alberto Matanono júri popular mas também artístico Rossella Ira, Simone de Pascual, and Sara de VieiraVários casais no palco para realizar as semifinais. O programa teve 3,465 milhões de espectadores e um share de 26,1% entre as 21h20 e as 25h35; Antes Todo mundo está dançando na pista Teve 4,178 milhões de espectadores, uma taxa de 22,5%.

No Canale 5 o novo episódio de Grande Irmão VIPCom Alfonso Signorini administração, colunistas Uretta Bertie E a Sônia BroganelliE a Júlia Salemi Na estação social (com eventos Atílio na frente) 2,1 milhões de espectadores, uma queda de 16,3% entre 21,35 e 25,34. Seção noite Do programa, 901 mil telespectadores, ou 21,9%.

A família de filmes Italia1 Greenwich Atraiu 1,1 milhão de espectadores, uma participação de 6,2%. na Rai2 Sangue azul 897 mil espectadores, ou 5,1%. On Rete4 Título Dramático Inocente Com Ashley JuddE a Tommy Lee JonesE a Benjamin WeirE a Bruce Greenwood Atingiu 880 espectadores, ou 5,3%. em Rai3 para Seis cortes fáceisespetáculo teatral no meio do marproduziu 462 mil espectadores e 2,8% a mais que o novo La7 livros no arCom Concetta Di Gregorio Na corrida, alcançou 319.000 espectadores e uma participação de 1,8 por cento; Advogado Planeta Éden para salvar Ele ascendeu a 237 mil e 2%. Além disso, na TV8 natal fantasia Alcançou 585.000 espectadores e uma participação de 3,4%. Em nove documentários Freddie Mercury – o grande pretendente Reuniu 322.000 espectadores e 1,9% de share.

Emanuel Bruno

(Na foto do momento Croácia-Marrocos)