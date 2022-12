Adeus a Lando Buzzanca, o ‘Melro Macho’ Entre Luzes e Sombras – Cultura e Performances

Lando Bozanca morreu em Roma. O ator morreu em Villa Esperanza, onde ficou internado por cerca de um mês. A última fase de sua vida foi marcada por internações e polêmicas.

Um dos atores e rostos mais famosos do cinema e da televisão italianos ficou na ponta dos pés. Foi ele quem fez seu estilo criativo em parte por exuberância e empatia. Passou um ano no Rsa, a que se seguiu uma estadia no hospital e depois num centro de reabilitação. Doenças, quedas, enfermidades e os efeitos recentes de polêmicas que deixam um sentimento de nostalgia. Lando Buzzanca tinha 87 anos e uma longa carreira.

Sua parceira Francesca Della Valle continua a reagir. “Tudo o que fiz até agora não é nada comparado ao que farei: há mais de um ano e meio deploro o fato de que… Eles abandonaram Lando em Rsa contra sua vontade. Isso contrasta com as mentiras e calúnias de quem quer esconder a verdade: Ele foi morto pela aplicação da Lei 604. A pessoa que estava no gerente de apoio, procurada por quem estava ao seu lado. Eu o vi no dia 1º de dezembro e ele melhorou, depois piorou depois de 17 dias de cuidados paliativos”, acusa a mulher.

Buzzanca nasceu em Palermo e estreou-se profissionalmente em 1961 divórcio italiano por Pietro Jeremy. O sucesso vem com ele melro macho De 1971, uma comédia de suspense italiana dirigida por Pasquale Vista Campanile.

No mês passado, o médico de Buzzanca, Fulvio Tomaselli, denunciou a recaída do ator na RSA enquanto ele estava hospitalizado: “Ele tem 87 anos, mas parece que tem 115.

Ele estava neste estado já em julho. Em seis meses perdeu entre 25 e 30 quilos.

Ele estava neste estado já em julho. Em seis meses perdeu entre 25 e 30 quilos.

Buzzanca foi transferido para a Rsa no ano passado após uma internação de quarenta dias no Santo Spirito que se tornou necessária após Caiu em abril de 2021. Assim, em novembro passado, sua parceira Francesca Della Valle e o médico Tomaselli denunciaram o declínio do ator ocorrido durante seus meses de internação na República da África do Sul. Assim, seu filho, Massimiliano, disse que queria denunciar “para proteção e privacidade do pai”. Em 8 de novembro, o ator foi levado para a enfermaria Gemelli após uma fratura no fêmur e, em seguida, levado para um centro de reabilitação, onde morreu.

Ele é famoso acima de tudo por incorporar o estereótipo do siciliano apaixonado e ciumento melhor do que ninguém, mesmo para grandes diretores como Pietro Germi e Antonio Pietrangeli. Já atuei em 110 filmes – disse – mas desde o começo sempre escolhi, sempre quis ser ator. Mesmo quando você está em negação e falido. Eu tinha 500.000 liras no bolso que minha mãe me deu secretamente, mas rapidamente acabaram, dormi na rua, comi na Caritas, queria ir ao cinema, fiz pequenas apresentações, mas percebi que não era o suficiente. Gerlando Bozanca, mais conhecido como Lando, nasceu em Palermo em 24 de agosto de 1935, em uma família de atores. Ele estuda atuação na famosa Sharoff Academy entre biscates. Ele é um barman, mas também um cafetão.

Aos 17 anos mudou-se para Roma. Sua estréia cinematográfica veio em 1959 em um filme histórico, e não apenas por uma questão de cenário. Este é Ben Hur, onde o ator aparece no pequeno papel de um escravo. A oportunidade certa surgiu em 1961 com Pietro Jeremy, que o escolheu para o papel de Rosario Mule em Divorzio all’italiana. No ano seguinte, Pietro Jeremy novamente deu a ele um papel importante, o papel do irmão de Stefania Sandrelli em Seduzido e abandonado. Em 1956, Lando se casou com Lucia, uma mulher com quem ficaria pelos próximos 57 anos. Buzzanca, depois dos filmes de Germi, decide não descuidar da televisão e participa de vários dramas como La trincheira. Lentamente, o ator começa a criar seu próprio personagem, o de um amante de mulheres provinciano e muitas vezes não tão inteligente. Essa máscara recorrente também levará a colaborações com grandes diretores. Em 1963 ele apareceu ao lado de Catherine Spaak em La parmigiana de Antonio Pietrangeli interpretando o amigo chato do protagonista. Outro grande avanço vem em sua carreira 1971 com a comédia O melro macho de Pasquale Vista Campanile com Laura Antonelli.

Mas os anos 70 também são sucessos de TV com seu próprio Delia Scala em Signore e Signora com a frase “Tenho vontade de rir” que Buzzanca descreveu como “uma das coisas mais bonitas da minha vida”. No filme O Árbitro, de 1974, ele demonstrou sua capacidade de assumir o status dos outros. Entre o final dos anos 60 e os anos 70, Lando colaborou diversas vezes com outro grande gestor de sua carreira: Lucio Fulci. Juntos, os dois rodaram três filmes: Operazione San Pietro, Apesar das aparências e enquanto a nação não sabe. Os anos oitenta deram-lhe pouco espaço no cinema, até porque para o gosto de Buzzanca era excessiva a deriva que as comédias eróticas italianas tomavam. Ele compensa seu sucesso no rádio e no teatro. Uma de suas melhores incursões cinematográficas da década foi em Pôncio Pilatos II, de Luigi Magni. Buzzanca voltou aos holofotes da televisão em 2005 com o triunfo da minissérie Rai1 “Meu Filho” nascida da ideia do próprio Buzzanca fazer o papel do policial, comissário Vivaldi, pai de um menino gay (mais de 8 milhões de telespectadores e 30%). É um direitista franco que causa surpresas, mas é uma vitória. Em 2007, também foi aclamado pela crítica por sua atuação no longa I Viceré, de Roberto Faenza. A participação no filme garantiu a ele uma vitória no Globo de Ouro e uma indicação a David di Donatello como Melhor Ator Principal.

Após os sucessos de Lo escândalo della Banca Romana, Il commissario Vivaldi e La Baronesa di Carini, no restaurante Basilio tornou-se o “espiritualista”. Em 2016, participou da décima primeira edição do Dancing with the Stars, dançando ao lado de Sarah Mardigan. Em 2017, Buzzanca e Carlo Delle Piane interpretaram um casal gay idoso no comovente filme Who Will Save the Roses?. Buzzanca teve dois filhos, Massimiliano e Mario. Após a morte da esposa em 2010, perdeu tanto as forças e a vontade de viver que em 2013 tentou o suicídio, Não funcionou. Para salvá-lo do abismo foi o encontro com sua nova companheira Francesca Della Valle, 35. A última fase de sua vida foi marcada por internações e polêmicas. Depois de um ano na RSA, sua parceira Francesca Della Valle e o médico Fulvio Tomaselli relataram o declínio do ator em sua hospitalização de meses na RSA em novembro passado. Assim, seu filho, Massimiliano, disse que queria denunciar “para proteção e privacidade do pai”. Ele foi então hospitalizado em Gemelli após uma queda e levado para Villa Speranza, onde morreu.