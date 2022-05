Midnight Factory apresenta 4 novos títulos de terror

Midnight Factory enriquece sua coleção: Koch Media anunciaObtenha 4 novos títulos Em sua marca dedicada aos fãs do gênero terror. Os novos filmes são Inferno Rosso – Joe D’Amato a caminho de Overtake, Sissy, Virus 32 e Unwelcome. Esses títulos em breve estarão disponíveis em DVD e Blu-Ray na Fan Factory, o site de comércio eletrônico de propriedade da Koch Media, construído por fãs da indústria para os maiores colecionadores de filmes.

Aqui estão os novos filmes de terror Midnight Factory

A Koch Media, fabricante e distribuidora líder de produtos de entretenimento digital, anunciou a aquisição de 4 novos filmes. Será lançado em breve sob a popular marca de terror Midnight Factory. Vamos começar com o altamente esperado Russo’s Inferno – Joe D’Amato a caminho da ultrapassagem. O filme foi apresentado fora de competição no último Festival de Cinema de Veneza e ganhou o Prémio de Melhor Documentário no Festival de Sitges 2021. Esteve também presente em outros festivais de prestígio: Roterdão, Gerrarmer e Motel X em Portugal.

Entre os novos títulos, também Sisi, o filme australiano que participou do prestigiado festival South by Southwest (SXSW). Um convite para uma festa de despedida de solteira se transformará no pesadelo de um jovem influenciador de sucesso. Então passamos para o aclamado horror zumbi no Uruguai que bombeia adrenalina Vírus 32. Um clássico do gênero no folclore de REC, onde mãe e filha devem tentar sobreviver a hordas de zumbis sedentos de carne humana.

Finalmente, o irritante e irritante indesejado, do diretor de Grabbers and Tormented. Engraçado e sem escrúpulos como Gremlins e cruel como Cão de Palha, em que o preço do sangue a ser pago por uma vida tranquila e tranquila no campo acaba sendo muito maior do que o esperado. Todos os quatro filmes Midnight Factory em breve estarão disponíveis em DVD e Blu-Ray fábrica de ventiladoreso site de comércio eletrônico de propriedade da Koch Media e criado por entusiastas da indústria para os maiores colecionadores de filmes.