Don Matteo, o final é trágico: a polêmica está crescendo, o que está acontecendo

Don Mateo nunca decepciona: mais uma vez ouvindo as gravações. Enquanto isso, o protesto dos fãs sobre o final trágico está aumentando

Um romance muito popular e duradouro”Dom Mateo“É uma garantia: o protagonista muda, de De Terence Hill a Raul Bovaperfeitamente colocado no papel de Don Massimo, mas não altera o resultado em termos de classificações.

Graças ao retorno do Coronel Anchisky, que o interpretou Flávio Encinaque finalmente se reconciliou com a filha, já que o episódio foi ao ar nesta quinta-feira, 19 de maio, intitulado “Mas é o amor que faz uma família ou uma famíliaNúmeros de registro: 5.816.000 espectadores Colado na tela em 31,7%.

Agora faltam apenas dois episódios para o final da décima terceira temporada de “Don Mateo” marcado, como mencionado, pela passagem do bastão entre Terence Hill e Raul Buffa: Pouco a pouco, todas as peças do quebra-cabeça se encaixam graças à intercessão de Dom Mateo, que intervém na vida de seus súditos e amigos para acertar as coisas mesmo quando a esperança parece estar se esvaindo.

“Don Matteo 13”, na transmissão do final da temporada

lá família e amor Estes são os dois principais temas abordados no episódio que viu o retorno do Coronel Anchisky: o relacionamento de sua filha Valentina com Pm Nardi (Maurizio Lastrico), que também prova que realmente a ama, Causa tensão e atrito Entre pai e filha que, entre outras coisas, vivenciam um drama pessoal devido a um beijo escondido que pode comprometer o noivado. Mas no final, graças a Cecchini/Nino Frassica que abriu os olhos para seu amigo Anceschi, A situação está mudando para melhor.

Frederico Mattia Terozzi, por outro lado, finalmente descobre quem é seu pai e, assim, reavalia sua mãe, que sempre recusou porque a considerava, viciada em drogas, a causa de todos os seus males e de seu irmão Clementino. Assim, a família está reunida e tudo parece estar resolvido, mas uma tragédia iminente para destruir a calma recém-descoberta da família: Greta (Giorgia Agata), amiga de Federico, cai inconsciente no chão. Será salvo?

Para descobrir, enquanto os fãs protestam contra o trágico final da temporada, tudo o que você precisa fazer é esperar pela transmissão. Terça-feira 24 e quinta-feira 26 de maiodos dois últimos episódios da décima terceira temporada de “Don Mateo”: Mais uma vez, a nomeação dobra com Don Massimo e Marshall Cecchini.