10 e 11 de outubro 48 horas de grandes oportunidades

Esta é a época perfeita para fazer grandes economias. Cliente Amazon Prime Eles podem começar suas compras de Natal mais cedo graças a Festival de estreiaQue começará à meia-noite do dia 10 de outubro e continuará até às 23h59 do dia 11 de outubro. O evento de 48 horas vai oferecer muito aos clientes Prime Ofertas Em produtos de grandes marcas e pequenas e médias empresas. Com novas ofertas numa vasta gama de produtos ao longo do evento, o Prime Deals Festival permitirá a todos os clientes registados desfrutar de uma experiência de compra verdadeiramente única: a Amazon oferecerá os preços mais baixos este ano em produtos selecionados da Ecovacs, Cosori, Xiaomi, Sage, DeLonghi, Huawei, Moulinex e LG. Para quem ainda não é cliente Prime, é possível se cadastrar e iniciar o período de uso gratuito em amazon.it/festaprime.

“Através deste evento de compras, queremos oferecer a todos os clientes Prime uma nova oportunidade de economizar antecipadamente em suas compras de Natal e aproveitar as ofertas de alguns dos produtos mais populares”, disse Jamil Ghani, vice-presidente da Amazon Prime. “Além de aproveitar todos os benefícios do Prime, os clientes têm acesso a inúmeras ofertas em categorias como moda, casa e brinquedos, que incluem alguns dos produtos mais populares durante o Prime Deals Festival.”

tendo em vista Festival de estreiaOs clientes já podem se beneficiar muito Ofertas exclusivas. Além disso, graças ao Small Business Badge e ao novo Small Business Filter, é possível apoiar pequenas e médias empresas e artesãos, descobrindo e comprando seus produtos com mais facilidade na vitrine dedicada da Amazon. Você pode descobrir as melhores ofertas de pequenas e médias empresas em amazon.it/pmi.

Dispositivos Amazon: Aproveite as ofertas em dispositivos selecionados da Amazon que incluem Echo Pop + Meross Smart Plug (plugue inteligente com conectividade Wi-Fi) disponível por € 22,99, Blink Outdoor (1 sistema de câmera) + Blink Mini Pan-Tilt (1 câmera) disponível Preço por 60 euros, o sistema Wi-Fi 6 de banda dupla Amazon eero 6 com hub doméstico inteligente Zigbee integrado está disponível por 64,99 euros, e o TCL TV 32SF540 com Fire TV está disponível por 159,00 euros.

Amazon Música Ilimitada: Por tempo limitado, os novos membros Prime do Amazon Music Unlimited podem obter 4 meses de uso gratuito, acesso a mais de 100 milhões de músicas e os melhores podcasts, streaming de áudio premium sem anúncios e sob demanda. . Além disso, os clientes Prime que se inscreverem no Amazon Music Unlimited podem fazer upgrade para o plano Família sem custo adicional por 4 meses.

Moda Amazônica: Os membros Prime desfrutam de descontos de até 30% nas principais marcas, incluindo Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma, Swarovski e muito mais.

Aqui estão algumas dicas para se preparar para o Festival Prime Deals:

Explore todas as opções de entrega: Ao assinar o Amazon PrimeOs clientes poderão sempre contar com entregas rápidas e gratuitas de milhões de produtos e escolher a opção de entrega que melhor se adapta às suas necessidades durante o Prime Deals Festival. Também é possível aproveitar a entrega nos armários ou balcões da Amazon.

Configure notificações personalizadas sobre ofertas: os clientes podem se inscrever para receber notificações sobre Ofertas pessoais Com base nas pesquisas mais recentes na Amazon e nos itens visualizados recentemente. Basta visitar a página Prime Deals Party no aplicativo de compras da Amazon de agora até o início do evento para ativar notificações de ofertas. Assim que o Prime Deals Festival começar, os clientes receberão notificações sobre as ofertas disponíveis nas quais se inscreveram.

Acesso ao Prime Deals Festival em todo o mundo

Principais Apresentações do Festival Terá início no dia 10 de outubro em 19 países ao redor do mundo, incluindo Portugal, Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, China, França, Alemanha, Itália, Luxemburgo, Holanda, Polónia, Singapura, Espanha, Suécia, Estados Unidos. e o Reino Unido. Os membros Prime no Japão poderão adquirir ofertas deste evento durante todo o mês.

Recursos do Amazon Prime

Amazon Prime oferece economia, conveniência e entretenimento, tudo em uma única assinatura. Mais de 200 milhões de membros Amazon Prime em 25 países ao redor do mundo podem aproveitar a ampla seleção da Amazon a preços baixos e entrega rápida. Na Itália, os clientes podem assinar o Amazon Prime por 4,99 euros por mês ou 49,99 euros por ano e, se forem elegíveis, iniciar um teste gratuito de 30 dias em amazon.it/prime. Além disso, os alunos podem iniciar um teste de seis meses do programa Prime Student em amazon.it/joinstudentDepois paga apenas 2,49€ por mês ou 24,95€ por ano.

