A estrela do caos, Lior Raz, salva vidas em meio a atentados em Israel

O próprio ator aparece em um vídeo compartilhado em seu perfil do Instagram.

Lior Razum ator e roteirista israelense conhecido por sua participação na popular série de TV Netflix corredorEle postou um videoclipe em sua página pessoal Instagram No qual ele é mostrado se escondendo de mísseis durante uma missão de resgate na cidade israelense de Sderot, que foi bombardeada pelo Hamas nas últimas horas como parte do renovado conflito entre o grupo terrorista islâmico palestino e Israel.

A Guerra em Israel: O Testemunho de Lior Raz

Também visto em Sala lotada E Bata e corra E no filme 6 subterrâneoLior Raz escreve que viajou para o sul devastado do país para se juntar a “centenas de corajosos ‘irmãos de armas’ voluntários” que trabalham para ajudar a população local. O ator, encarregado de trazer duas famílias, é mostrado se protegendo dos foguetes do Hamas que são vistos pela primeira vez voando acima de sua cabeça e depois ouvidos explodindo a uma curta distância. Atualmente não está claro se a missão foi bem-sucedida.

O Embaixador de Israel nas Nações Unidas, Gilad Erdan, informou que cerca de 150 israelenses foram feitos reféns por militantes apoiados pelo Hamas e que mais de mil foram mortos, a maioria deles massacrados em suas casas e em um festival de música no deserto, na fronteira com Gaza. . A resposta israelita foi igualmente generalizada e violenta e, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, cerca de 830 palestinianos foram mortos sob o bombardeamento israelita.

corredorum thriller político criado pelo próprio Raz Avi Issakharov, é baseado em suas experiências nas FDI e conta a história do agente secreto israelense Doron Cavellio (Raz) e sua equipe. Ao longo das temporadas, vimos Doron perseguir um implacável terrorista do Hamas conhecido como Al-Nimr, um combatente do Estado Islâmico que montou uma célula do ISIS nos territórios ocupados, filho de um ex-líder do Hamas que sequestrou dois jovens israelenses e os levou a Gaza e aos raptores que entregaram o seu chefe ao Hezbollah.No Líbano. A série foi recentemente renovada para um quinto episódio pela rede israelense Yes Oh.