Dominica N e Kabir Bedi e a dor de seu filho suicida: “Eu falhei”

Dor que não passa, que Grande na minha mão para filho de Sidharth, suicídio 25 anos depois da trágica história Transtorno esquizofrenia-depressivo O que o levou a decidir deixar este mundo. “Ele era um gênio”, lembra o pai emocionado, mas com uma dignidade e serenidade que homenageia a memória do menino que não está mais entre nós e que foi seu pai. Ele não conseguiu salvar. Isto é o que a estrela disse Sandokan Ele se culpa: “Eu falhei com ele”, apesar da clareza dos ouvintes externos que lhe sugeriram repetidamente que nada poderia ter sido feito de qualquer maneira. A travessia de Siddharth para outra dimensão foi fruto de sua própria vontade, pois nesta terra ele perdeu toda a serenidade.

Siddharth Bedi comete suicídio, a história de seu pai Kabir em Dominica Inn

Muitas vezes ouvíamos falar dele por causa da dor que sentia Grande na minha mão E com sua morte ele nunca enfraqueceu. Você ainda pode ouvi-lo responsável pelo seu desaparecimento, que aconteceu em 1997, quando ele tinha apenas 25 anos, depois de uma vida difícil lutando contra os demônios da esquizofrenia que tomaram conta de sua alma. “Sou responsável porque tive que garantir que ele tomasse a medicação”, disse ele. Domingo em perante Mara Venir, dizendo que era pessoalmente culpado pelo fim que seu filho escolheu para si mesmo. Mas o que é muito importante é Mensagem ao público“Falo para todo mundo que convive com uma pessoa com esquizofrenia que não desista, porque não está sozinho.”

A grande dor que ele trouxe com ela Primeira esposa, Protima BediEla se casou com ela em 1968 e deu à luz Siddharth e Pooja. Com ela ela tem boa relaçãoO que só foi reforçado quando perderam o filho que consideravam Um gênio na área de tecnologia da informação. “A maior tragédia da minha vida”, disse ele, que obviamente ainda não superou, mas está tentando transformar em algo diferente através disso. contemplação.

Como ele superou a dor de perder seu filho?

Ele nunca se recuperou daquele drama, mas tentou dar Um novo rumo para sua vida Que ele continua enfrentando com muita coragem. A certa altura, ele percebeu que sua existência estava tomando um rumo completamente errado e quis corrigir isso através da meditação. Passo a passo, pé grande na minha mão O significado de sua jornada na terra Que continuou sem o amor de seu filho Siddharth, vivo dentro dele e em suas histórias, que mostra na televisão com muita calma, embora a ferida de sua perda ainda esteja aberta.

“A bondade é a forma mais elevada de espiritualidade”, disse ele. Domingo emExplicando que ele conseguiu mostrar diferentes partes de si mesmo graças à sua capacidade de participação. Na sua vida profissional, além do sucesso esmagador que alcançou Sandokané autor de livros e concorrente muito especial de reality shows como Grande irmão E A ilha das pessoas famosas. Além de Mara Venere, quem o entrevistou foram Rossella Ira, Candida morfilo, Bárbara Alberti E Katia Ricciarelli, que virou namorada dele graças à participação no GF Vip.