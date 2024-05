Essa é a hora que espero pela graça com Gabriel Portugues no Teatro Vassello

Este é o momento em que espero pela graça com Gabriel PortuguêsPrêmio Ubu de Melhor Ator 2021, exibido no palco do Teatro Vassilo: uma biografia sonhadora e poética de Pier Paolo Pasolini

Uma biografia sonhadora e poética de Pier Paolo Pasolini através de seus cenários. Uma representação teatral que nos permite, através da representação dos cenários de Pasolini, entrar imediatamente na sua oficina poética e naqueles “flashes pictóricos”. O espetáculo não pretende explorar o cinema de Pasolini (ou seja, o produto final dos roteiros), mas sim sua visão. Um olhar que sempre nos ocupa.

o enredo

Este é o momento em que espero pela graça É uma autobiografia onírica e poética de Pasolini através de seus roteiros. George Didi Huberman em seu artigo Como vaga-lumes “Todas as obras literárias, cinematográficas e até políticas de Pasolini parecem ser transcendidas por momentos de exceção em que os seres humanos se tornam vaga-lumes – seres luminosos, dançantes, erráticos, esquivos e, portanto, resistentes – sob nosso olhar atônito”, escreve ele.

Os temas do olhar e da epífora são centrais nesta obra, pois começa com a criança vendo pela primeira vez o mundo, a luz, a natureza e sua mãe (Édipo) e continua com a visão antiga e religiosa do mundo de Centauro. (Medéia) e chegamos à visão da Itália que ficou feia devido ao novo fascismo consumista (A Forma da Cidade), passando pela “vitalidade desesperada” encontrada na flor das Mil e Uma Noites e pela cena da ricota em onde o diretor é entrevistado e lê “Eu sou uma força do passado”.

Os termos ‘ver’, ‘como visto’, ‘ver’, ‘visto’, ‘através dos olhos…’ aparecem frequentemente ao longo dos textos selecionados e criam este fio condutor em torno do tema da visão que é muito importante. Durante um período em que a capacidade de olhar as coisas se atrofiou. Por isso, o material literário escolhido para a criação da peça é retirado de roteiros: ao folhear o roteiro de Pasolini, você entra imediatamente em sua oficina poética e naquelas “inspirações pictóricas” dos pintores medievais e dos pintores estudados com Roberto Longhi. .

