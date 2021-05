Será a Rádio oficial do GIRO

de agora em diante A Itália também promoverá o turismo para o mundo por meio da web rádio. Enit, a agência nacional de turismo que promove expatriados italianos com 27 escritórios espalhados por continentes da Europa, Américas, Ásia e Oceania, anuncia o nascimento de Visite a Web Radio Itália, A primeira web rádio internacional a promover e relançar o turismo italiano por meio do entretenimento musical. Notícias multilíngues, cobertura ao vivo com repórteres de 23 países, podcasts, atualizações minuto a minuto sobre turismo, programas temáticos, talk shows de viagens, colunas sobre literatura e notícias de viagens, entrevistas exclusivas com personalidades conhecidas local e internacionalmente, mas acima de tudo um muita música italiana como uma ferramenta Poderosa para divulgar a cultura, história, tradições e estilo de vida italianos.

Visite a Web Radio Itália, A voz da Itália no mundo para nos contar sobre nosso país na Itália e no exterior. Enriquecido por uma seleção de diferentes peças musicais em diferentes “especiais” por categorias e gêneros para saborear e descobrir a península por meio de interpretações de artistas estrangeiros associados à Itália, ópera na música, os melhores músicos de jazz e swing italianos, a requintada música de dança italiana de décadas de 1930, 1940 e 1950. Haverá colunas dedicadas às tendências do turismo nacional e internacional, sobre arte, cultura, gastronomia, vinho, atividade, sustentabilidade e folclore com uma visão que reimagina a Itália em escala global.

A rádio poderá ouvir através do player no site oficial da Itália (Italia.it) e no site Enit.it, na mac app store, google play, huawei app gallery, e pode ser ouvida no amazon alexa e no google home … será uma ferramenta não apenas para ficar mais próximo e apaixonado pela Itália, mas também para aprender a língua e a cultura através da música e diversão. Começa em grande estilo e será a web rádio oficial do Giro E no Giro D’Italia 2021 de 8 a 30 de maio de 2021. A Enit também assinará uma série de conteúdos de vídeo que darão visibilidade aos sites tocados por Corsa Rosa e eles cruzará a Itália para promover a península e a sustentabilidade na perspectiva da bicicleta, o que representa uma nova direção para o setor.

“ Devido à sua natureza errante – o ciclismo é o esporte que, mais do que qualquer outro esporte, conseguiu enumerar a beleza das regiões, chegar às casas e aos corações das pessoas, especialmente dos estrangeiros: 61 por cento dos ciclistas que viajam pela Itália vêm do exterior: A atratividade do turismo desportivo italiano no mercado externo está a crescer e em tempos pré-Covid, registou + 19,7%, equivalente a 4 milhões de dormidas e + 9,4% equivalente a 484 milhões de euros de despesas. Links diretos para experimentar toda a emoção da corrida que os pilotos Enit escolhidos a dedo têm a oferecer. Trinta influenciadores e jornalistas locais e internacionais farão parte da equipe de ciclismo da Agência Italiana de Turismo, selecionados na Itália e no exterior. O objetivo é informar a excelência italiana, promover o turismo sustentável e exportar conhecimento, mesmo de regiões menos conhecidas e grandes cidades de um ângulo diferente. O capitão do Enit será mais uma vez o ex-piloto profissional Max Lelli.

“É um sonho poder realizar a web rádio na Itália – explica Giovanni Bastianelli, Diretor do ENIT e Project Builder – O objetivo principal é difundir o conhecimento da Itália através de uma ferramenta poética e amada como o rádio. A capacidade sempre renovada de reinventar O rádio é capaz de chegar a qualquer lugar e fazer a diferença, permite fechar os olhos e sonhar em estar em qualquer lugar e vivenciar qualquer emoção, como o turismo. ” Por ocasião do lançamento da rádio no Giro d’Italia, será lançado o concurso musical “Il CantaGIRO-E” com as canções do coração italiano promovidas e traduzidas pelos pilotos das equipas que participarão no Giro E, o Giro d’Italia com bicicletas elétricas nos mesmos concorrentes que o Giro d’Italia.

Para ouvir os jogadores em Italia.it e enit.it

– https://www.inmystream.app/player2/enit.html

App Ios: https://apps.apple.com/it/app/visit-italy-web-radio/id1541700810

Aplicativo Huawei: https://appgallery.huawei.com/#/app/C104248409

App Androi: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.visititalywebradio